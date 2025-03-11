El papa Francisco ya no está en peligro inminente por su neumonía, pero continuará hospitalizado, según sus médicos

Video Sacerdote en Gaza recibió una llamada del papa Francisco desde el hospital: “Nos alegramos al escuchar su voz”

Los médicos informaron el lunes que el papa Francisco ya no está en peligro inminente de muerte como resultado de la neumonía que lo ha mantenido hospitalizado durante casi un mes, pero han decidido mantenerlo hospitalizado durante varios días más para recibir tratamiento.

En una actualización por la noche, los médicos dijeron que el papa de 88 años sigue estable y ha consolidado mejoras en los últimos días, según lo determinado por análisis de sangre y respuestas positivas a los tratamientos farmacológicos.

El Vaticano detalló que los médicos habían levantado su anterior pronóstico de “reservado”, lo que significa que determinaron que ya no estaba en peligro inminente como resultado de la infección respiratoria original con que llegó el 14 de febrero. Pero mantienen la cautela.

“En vista de la complejidad del cuadro clínico y el importante cuadro infeccioso presentado al ingreso, será necesario continuar la terapia médica farmacológica en un entorno hospitalario durante días adicionales”, según el comunicado del Vaticano.

Como señal de su mejoría, Francisco siguió el retiro espiritual de una semana del Vaticano por videoconferencia el lunes, tanto en las sesiones de la mañana como de la tarde.

Como hizo el domingo, Francisco participó en el retiro de forma remota desde el hospital de Roma donde está siendo tratado. Podía ver y escuchar al reverendo Roberto Pasolini, predicador de la casa papal, pero los sacerdotes, obispos y cardenales reunidos para el retiro en el auditorio del Vaticano no podían verlo ni escucharlo.

Pasolini está ofreciendo una serie de meditaciones esta semana sobre 'La esperanza de la vida eterna' un tema que fue elegido mucho antes que Francisco fuera ingresado en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero con una infección pulmonar compleja.

El retiro, una reunión anual que inicia la solemne temporada de Cuaresma de la Iglesia católica que conduce a la Pascua, continúa durante la semana. El Vaticano ha anunciado que Francisco participará “en comunión espiritual” con el resto de la jerarquía, desde lejos.

Francisco también reanudó su terapia física y respiratoria en el hospital Gemelli, y descansó y rezó entre sesiones. El Papa ha estado usando un tubo nasal para oxígeno suplementario para ayudarlo a respirar durante el día y una máscara de ventilación mecánica no invasiva por la noche, terapia que continuaba el lunes.

Cuando fue hospitalizado el mes pasado, el Papa, que tiene una enfermedad pulmonar crónica y le extirparon parte de un pulmón cuando era joven, presentaba solo un cuadro de bronquitis; pero la infección progresó a una infección compleja del tracto respiratorio y una neumonía bilateral que ha mantenido a Francisco al margen durante el período más largo de su papado de 12 años y ha suscitado preguntas sobre el futuro.

El jueves, el Vaticano conmemorará el 12do aniversario de la elección de Francisco, el primero con el papa fuera de la vista pero aún al mando. Francisco fue elegido el pontífice 266, el primer papa jesuita y el primero de América Latina el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia del papa Benedicto XVI.

