Organizaciones de derechos humanos piden a la Corte Suprema suspender la nueva regla de carga pública

En la demanda (Make the Road New York v. Cuccinelli), organizaciones legales y de defensa sin fines de lucro, entre ellas ‘Se Hace Camino Nueva York’ y el ‘Catholic Charities Community Services de Nueva York’, advierten acerca del devastador impacto que la nueva regla tiene en una comunidad que, que presa del miedo y la confusión, no acude en ayuda para salvar sus vidas.