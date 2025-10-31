Cambiar Ciudad
Menores inmigrantes no acompañados

Gobierno de Trump impone multa de $5,000 a menores no acompañados por entrada ilegal, denuncia una abogada

Una abogada del Centro de Derechos de los Inmigrantes en Michigan reportó a Univision Noticias que al menos un menor no acompañado recibió recientemente una multa por parte del Departamento de Seguridad Nacional. La organización analizaba más casos.

Patricia Clarembaux's profile picture
Por:Patricia Clarembaux
Video ¿Qué viene para los menores guatemaltecos cuya repatriación fue bloqueada? Analizamos sus opciones

Al menos un menor no acompañado que llegó a Estados Unidos en septiembre por Arizona y que está en custodia federal recibió recientemente una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con una multa de $5,000 de parte del gobierno, contó a Univision Noticias Ana Devereaux, abogada del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan.

El joven firmó la notificación de que aceptaba la multa después de que fue detenido en la frontera sur tras cruzar a Estados Unidos, explica Devereaux. Ella desconoce si las autoridades de la Patrulla Fronteriza en Arizona que le presentaron la planilla en ese punto, le tradujeron al español el contenido o le explicaron las consecuencias de lo que iba a firmar.

PUBLICIDAD

El documento, que Univision Noticias revisó junto a la abogada, establece que la multa debe pagarse o enfrentará castigos: "Si no se paga dentro de 30 días hay varias opciones para que pase a servicios de recaudación, sea privado o del gobierno, o hasta que le inicien un caso legal en su contra. También dice que tener esa deuda puede causar que le nieguen su caso de inmigración".

La multa está establecida en la sección 100017 de la Ley Tributaria firmada por el presidente Donald Trump en julio pasado. Establece que debe ser pagada por "cualquier extranjero inadmisible al momento en que ese extranjero es aprehendido entre puertos de entrada". Para el año fiscal 2025 el monto se fijó en $5,000.

Más sobre Menores inmigrantes no acompañados

Niños detenidos por ICE que no duermen, no comen y no beben agua: Trump reabrió centros para familias y ellos se sienten en "una prisión"
2 mins

Niños detenidos por ICE que no duermen, no comen y no beben agua: Trump reabrió centros para familias y ellos se sienten en "una prisión"

Inmigración
Gobierno de Trump ofrece $2,500 a menores inmigrantes si aceptan abandonar voluntariamente EEUU: reportes
2 mins

Gobierno de Trump ofrece $2,500 a menores inmigrantes si aceptan abandonar voluntariamente EEUU: reportes

Inmigración
ICE reactiva un contrato millonario con una polémica empresa de software espía señalada de abusos a derechos humanos
4 mins

ICE reactiva un contrato millonario con una polémica empresa de software espía señalada de abusos a derechos humanos

Inmigración
ICE interroga a padres que quieren reunirse con sus hijos que cruzaron solos la frontera; algunos han sido detenidos
5 mins

ICE interroga a padres que quieren reunirse con sus hijos que cruzaron solos la frontera; algunos han sido detenidos

Inmigración
Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones
3 mins

Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones

Inmigración
Jueza frena repatriación de niños a Guatemala mientras esperaban en un avión
7 mins

Jueza frena repatriación de niños a Guatemala mientras esperaban en un avión

Inmigración
"Vemos niños en detención sin esperanza": cientos de menores inmigrantes enfrentan el sistema migratorio de Trump sin abogados
4 mins

"Vemos niños en detención sin esperanza": cientos de menores inmigrantes enfrentan el sistema migratorio de Trump sin abogados

Inmigración
Detienen a niño indocumentado en su escuela: justifican que es una reunificación con su papá en custodia
1:17

Detienen a niño indocumentado en su escuela: justifican que es una reunificación con su papá en custodia

Inmigración
Cómo busca Trump deportar a niños migrantes no acompañados
1:42

Cómo busca Trump deportar a niños migrantes no acompañados

Inmigración
El gobierno pide a ICE rastrear a menores que entraron solos a EEUU, según un informe de Reuters
4 mins

El gobierno pide a ICE rastrear a menores que entraron solos a EEUU, según un informe de Reuters

Inmigración

Y además de esa multa al joven, se sumó otra de $250 como parte de otra penalidad civil establecida en la Ley Nacional de Inmigración.

Al ser menor no acompañado y estar en custodia del gobierno, en un albergue bajo la mirada de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), no tiene capacidad para trabajar. La abogada asegura que él, como otros jóvenes en la misma posición, difícilmente podrá cumplir con ese pago.

Devereaux dice que su organización revisa más casos de menores no acompañados que llegaron al país en septiembre y están en la misma situación. No pudo precisar cuántos, porque recibió la información poco antes de esta entrevista. Dice que en otros albergues del país, incluidos en Nueva York, hay más abogados con casos reportados.

La presión del gobierno de Trump a los menores no acompañados

En las últimas semanas, la abogada recuerda distintos intentos del gobierno por buscar la salida del país de menores no acompañados.

PUBLICIDAD

Una corte federal frenó a inicios de septiembre el intento de deportación de decenas de ellos —como se ve en el video de esta nota— y luego, se conoció de un incentivo de $2,500 que les ofrecía a aquellos que quisieran marcharse de forma voluntaria. Devereaux conocen al menos el caso de un joven que aceptó el dinero sin tener a su abogado presente que le explicara las implicaciones, como que no podría volver más a Estados Unidos.

Ahora, al imponerles esta deuda de $5,000, la abogada cree que el gobierno busca "meterles miedo (...) y que por el miedo que tienen, ya dejen su casos y se devuelvan a su país", dice. "Creemos que es cruel y que tienen el propósito y el efecto de crear mucho miedo y mucha presión".

Univision Noticias consultó al Departamento de Seguridad Nacional sobre estas multas a menores no acompañados. No respondieron hasta la publicación de esta historia.

Si quieres contactar a la autora de esta historia, puedes hacerlo a través del correo pclarembaux@televisaunivision.com

Relacionados:
Menores inmigrantes no acompañadosMultasLeyes y ProhibicionesDonald TrumpInmigrantes indocumentados

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX