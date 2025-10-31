Gobierno de Trump impone multa de $5,000 a menores no acompañados por entrada ilegal, denuncia una abogada

Al menos un menor no acompañado que llegó a Estados Unidos en septiembre por Arizona y que está en custodia federal recibió recientemente una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con una multa de $5,000 de parte del gobierno, contó a Univision Noticias Ana Devereaux, abogada del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan.

El joven firmó la notificación de que aceptaba la multa después de que fue detenido en la frontera sur tras cruzar a Estados Unidos, explica Devereaux. Ella desconoce si las autoridades de la Patrulla Fronteriza en Arizona que le presentaron la planilla en ese punto, le tradujeron al español el contenido o le explicaron las consecuencias de lo que iba a firmar.

PUBLICIDAD

El documento, que Univision Noticias revisó junto a la abogada, establece que la multa debe pagarse o enfrentará castigos: "Si no se paga dentro de 30 días hay varias opciones para que pase a servicios de recaudación, sea privado o del gobierno, o hasta que le inicien un caso legal en su contra. También dice que tener esa deuda puede causar que le nieguen su caso de inmigración".

La multa está establecida en la sección 100017 de la Ley Tributaria firmada por el presidente Donald Trump en julio pasado. Establece que debe ser pagada por "cualquier extranjero inadmisible al momento en que ese extranjero es aprehendido entre puertos de entrada". Para el año fiscal 2025 el monto se fijó en $5,000.

Y además de esa multa al joven, se sumó otra de $250 como parte de otra penalidad civil establecida en la Ley Nacional de Inmigración.

Al ser menor no acompañado y estar en custodia del gobierno, en un albergue bajo la mirada de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), no tiene capacidad para trabajar. La abogada asegura que él, como otros jóvenes en la misma posición, difícilmente podrá cumplir con ese pago.

Devereaux dice que su organización revisa más casos de menores no acompañados que llegaron al país en septiembre y están en la misma situación. No pudo precisar cuántos, porque recibió la información poco antes de esta entrevista. Dice que en otros albergues del país, incluidos en Nueva York, hay más abogados con casos reportados.

La presión del gobierno de Trump a los menores no acompañados

En las últimas semanas, la abogada recuerda distintos intentos del gobierno por buscar la salida del país de menores no acompañados.

PUBLICIDAD

Una corte federal frenó a inicios de septiembre el intento de deportación de decenas de ellos —como se ve en el video de esta nota— y luego, se conoció de un incentivo de $2,500 que les ofrecía a aquellos que quisieran marcharse de forma voluntaria. Devereaux conocen al menos el caso de un joven que aceptó el dinero sin tener a su abogado presente que le explicara las implicaciones, como que no podría volver más a Estados Unidos.

Ahora, al imponerles esta deuda de $5,000, la abogada cree que el gobierno busca "meterles miedo (...) y que por el miedo que tienen, ya dejen su casos y se devuelvan a su país", dice. "Creemos que es cruel y que tienen el propósito y el efecto de crear mucho miedo y mucha presión".

Univision Noticias consultó al Departamento de Seguridad Nacional sobre estas multas a menores no acompañados. No respondieron hasta la publicación de esta historia.