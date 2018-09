Niña inmigrante se infecta con bacteria pulmonar en el mismo centro donde otra pequeña murió semanas después de salir

La niña de año y medio amaneció muy mal. Su madre relata que no respiraba bien, no podía mantener sus ojos abiertos ni levantar la cabeza. Ya no reaccionaba cuando le hablaban. Cinco médicos del equipo trabajaban en ella, pero decidieron que había que llevarla al hospital más cercano en San Antonio, Texas. El helicóptero tardó 40 minutos en llegar. La madre no pudo subirse en él, tuvo que viajar por tierra. Allí se enteraría que la niña tenía una bacteria en sus pulmones. La salvaron.