"Miró el funeral de su papá por FaceTime": los motivos por los que los dreamers piden permisos para viajar al extranjero

"En ese momento todo lo que pensaba era ver a mi papá después de 18 años. No tenía otra cosa en mi mente", recuerda la joven. Por eso, tras reunirse con su madre y sus hermanos en Los Ángeles, la ciudad donde residen desde que llegaron a EEUU en 2001, corrió a ver a un abogado.

Garibo es una dreamer con DACA (el programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos) y, aunque cuando falleció su padre el 11 de enero de 2018 un juez de San Francisco acababa de bloquear la decisión del presidente Donald Trump de cancelarlo , la corte no había reinstaurado el advance parole , un permiso especial que permitía a sus beneficiarios viajar al extranjero.

Eso, en la práctica, significó un muro para la mexicana. Pese a que reunió rápidamente todos los documentos necesarios para demostrarle al gobierno que necesitaba viajar a su país por motivos humanitarios para enterrar a su papá, en la oficina de Oficina de Naturalización y Servicios de Inmigración (USCIS) le dijeron que esa ya no era una posibilidad para los dreamers .

"Tuve que llamar a mi tía para decirle que no me habían dado el permiso para despedirme de mi papá. Yo hice videollamada y pude ver la misa nada más", recuerda. "Pero fue muy difícil que mi papá había fallecido y mirarlo ahí en el ataúd y no poder estar ahí".