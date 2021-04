Un abrazo que tardó 17 años: un menor no acompañado guatemalteco se reúne con su madre

Diego Mata no lleva un mes en Estados Unidos. Llegó a bordo de una balsa inflable, en medio de la noche, junto con al menos otras 10 personas. Ahí se encontró con Univision Noticias por primera vez. Dijo que había cruzado miles de millas porque tenía un sueño. ¿Cuál era? Respondió entre lágrimas: “Conocer a mi mamá” .

El chico avanza en medio de la noche en Roma, Texas , calificada como el epicentro de la crisis migratoria que ha roto los récord recientes de entrada de personas en Estados Unidos por su frontera sur. Solo en marzo fueron detenidos 171,000 . Al menos 18,800 de ellos, menores no acompañados. Como Diego Mata .

Pasaron 20 días desde que Diego se entregó a la patrulla fronteriza. De ahí fue conducido a un albergue para menores inmigrantes no acompañados que llegaron a Estados Unidos, en El Paso, Texas. La administración de Biden gasta unos 60 millones de dólares cada semana en el cuidado de los menores inmigrantes que permanecen en refugios operados por el departamento de Servicios Humanos y de Salud (Health and Human Services, HHS), según un reportaje publicado en abril por The Washington Post.