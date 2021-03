Esta madre vio a través de Univision cómo sus dos hijos cruzaron solos la frontera con México y ahora espera reencontrarse con ellos

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró el domingo pasado que la frontera de EEUU estaba cerrada y que, si bien estaban deportando a todas las familias y adultos, se tomó la decisión de no hacer lo mismo con los menores de edad no acompañados. "Estamos procesando de manera segura a los niños que llegan a nuestra frontera (...) e instamos encarecidamente a que no lo hagan porque no puedo exagerar los peligros del viaje que emprenden", dijo en una entrevista para el programa de NBC News 'Meet de the Press'.