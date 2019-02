“Vía segura”

Núñez dice además que “lo más importante es que las mujeres no son abusadas, violadas como sucede cuando viajan solas. La caravana es una vía segura que los lleva en busca de asilo en Estados Unidos”.

“Se comunican las 24 horas del día, todo el tiempo. Es un proceso donde se cuidan todos. Y si ocurren las violaciones como dice el presidente, dónde están las denuncias. Si no las hay es porque no hay violaciones dentro de la caravana. El único lugar donde pueden suceder este tipo de violencia es cuando se separan en las garitas y se quedan solas. Pero no dentro de la caravana”, aseguró Núñez.