Preguntas y respuestas Inmigracion

‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración

¿Tienes dudas de inmigración? ¿Necesitas ayuda para luchar por tus derechos de permanencia en Estados Unidos? Envía tu pregunta a 'lavoz@televisaunivision.com' y cada viernes, en el segmento 'Inmnigración, las nuevas reglas', un abogado de inmigración te responderá. Contáctanos vía e-mail.

Video ¿El gobierno Trump puede deportar a niños inmigrantes no acompañados a Guatemala? Te explicamos

El programa ‘La Voz de la Mañana’, que se transmite de lunes a viernes de 7 am a 9 am (tiempo del Este) por el servicio de streaming de VIX, anuncia un nuevo segmento informativo donde responderemos preguntas de usuarios relacionadas con inmigración.

¿Cuáles son los requisitos para convertirme en ciudadano estadounidense? ¿Qué pasa si acudo a una cita de inmigración? ¿Es obligatorio registrarme en el DHS si entré indocumentado al país? ¿Puedo pedir una extensión de tiempo de estadía? ¿Puedo pedir fianza si me detienen durante una redada? ¿Qué es el Plan B?

Abogados y expertos en la ley de inmigración responderán tus preguntas y te darán la información que necesitas para seguir luchando por tus derechos de permanencia en Estados Unidos.

El segmento es conducido por el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Televisa Univision. Además de atender las preguntas enviadas por nuestros usuarios, estaremos dando información actualizada sobre los cambios que registra el sistema migratorio.

Desde la instalación del segundo gobierno del presidente Donald Trump, el pasado 20 de enero, el sistema migratorio ha registrado fuertes cambios que van desde la cancelación de programas que permitieron la entrada legal de miles de extranjeros hasta el desarrollo de un plan nacional de deportaciones masivas.

Durante la campaña 2024, el gobierno anunció que el blanco de las expulsiones serían todos aquellos extranjeros con orden de deportación y antecedentes criminales, estimados en unos 1.2 millones. Pero el 29 de enero la nueva administración anunció que el objetivo de extendía a todos los indocumentados, estimados en unos 123 millones.

A partir de entonces, millones de inmigrantes fueron colocados en el banquillo de las deportaciones. Cientos de miles que no estaban enterados de sus derechos constitucionales, se han visto forzados a conocer sus casos para seguir batallando por sus permanencias y evitar las estafas.

Si tienes dudas, envíenos tu pregunta a: lavoz@televisaunivision.com y te responderemos los viernes en nuestro segmento ‘Inmigración, Las Nuevas Reglas’, cada viernes en ‘La Voz de la Mañana’


