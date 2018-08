La reunificación crea un dilema agridulce para muchas familias de inmigrantes en EEUU

Aunque Kisna dice que está feliz de reunirse con su padre, Wilberto Fuentes , de 47 años de edad, a quien no había visto en casi seis años, el reencuentro fue agridulce. Su madre, Alayda Ávila Velásquez , de 38 años, fue deportada poco después de que la pareja cruzó la frontera en mayo.

"Extraño a mi madre, pero ella me dice que tengo que ser fuerte", dijo a Univision Noticias en una entrevista telefónica.

Vidas destruidas

" ¿Cómo se puede reparar una vida destruida? Ésa es la historia. No es cuántas personas han podido reunirse. Sí, eso es importante, pero ¿qué tan exitoso es?", dijo Wendi Adelson, abogada de inmigración y directora del Fondo Immigration Partnership and Coalition (IMPAC).

"Los primeros cuatro años fueron difíciles. No podía soportarlo. Hubo demasiados sacrificios ", dijo, refiriéndose a la separación de su familia. La pareja ha estado junta durante 21 años y tienen otras tres niñas, de 17, 18 y 21 años.

Permaneció en contacto con su esposa y sus hijas gracias a las videollamadas. "Si no fuera por esas llamadas, no sé cómo lo habríamos logrado", dijo.

"Me sacaron engañada"

"A mí me sacaron engañada", dijo en una entrevista telefónica desde su casa en Guayape, una ciudad en la provincia hondureña central de Olancho , una de las zonas más ingobernables del país y con una de las tasas de migración más elevadas.

“Les dije que yo no iba sin mi hija”, dijo. Le dieron a firmar un documento en inglés el cual no pudo leer. “Dijeron si yo firmaba me iban a reunir con ella”, dijo.