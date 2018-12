La caravana aérea: los centroamericanos que se van a España y no a EEUU para pedir asilo

MADRID, España. - “A la salida del colegio yo iba con mi amigo y a la vuelta de una esquina dos jóvenes me pararon y me dijeron: 'Mira: tienes que entrar en esto porque la mara te reclama'. Sacaron una pistola y me apuntaron diciendo que, si no entraba, tocarían a mi papá, a mi mamá, a mi hermana". Con los ojos vidriosos, pero con templanza, Alex*, de 16 años, rememora el momento en que él y su familia decidieron que tenían que huir de El Salvador a España.