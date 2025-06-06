Kilmar Ábrego García, deportado por error, fue devuelto a EEUU y es acusado de traficar indocumentados

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado "por un error administrativo" a El Salvador por el gobierno de Donald Trump, fue regresado a Estados Unidos y ahora enfrenta una acusación por tráfico humano, informó la fiscal general, Pam Bondi. Los abogados del inmigrante rechazan los señalamientos.

"Ábrego García aterrizó en Estados Unidos", dijo Bondi ante periodistas. Luego lo señaló sin evidencias de varios delitos, entre ellos tráfico de personas.

"Ha tenido un rol importante en un anillo de tráfico de personas. Encontraron que era su trabajo a tiempo completo, no el de contratista", dijo la fiscal. "Hizo más de 100 viajes, determinó un gran jurado", agregó.

Hasta este viernes, el Departamento de Justicia no había mencionado ninguno de estos cargos contra Ábrego y en la corte federal donde se discutió el caso, el gobierno no presentó evidencias sobre estas acusaciones.

Sin pruebas, voceros de la Casa Blanca y la propia Bondi han hablado en reiteradas ocasiones sobre los vínculos de Ábrego con la pandilla MS-13, pero nunca ofrecieron detalles. La familia y los abogados del salvadoreño han negado esas acusaciones. Aseguran que está basada en la declaración de un informante confidencial que dijo que Ábrego había sido pandillero en Nueva York. Pero él nunca vivió en esa ciudad.

Pese a contar con una protección de deportación desde 2019, el salvadoreño de 29 años fue arrestado el 15 de marzo de 2025 y devuelto a su país de origen: inicialmente a la cárcel para pandilleros de El Salvador, el Cecot. Luego fue trasladado al Centro Industrial Santa Ana, donde permaneció hasta su regreso a Estados Unidos. Tanto el gobierno de EEUU como el de El Salvador habían asegurado que no había forma posible de regresarlo a territorio estadounidense.

La acusación

En su rueda de prensa, Bondi no precisó cuándo comenzó la investigación contra Ábrego. El incidente que parece haberla iniciado estuvo relacionado con una parada de tránsito en 2022 en Tennessee, en la que el salvadoreño iba en un auto con otras nueve personas. En esa ocasión, el encuentro con la policía terminó con una simple advertencia a Abrego García por conducir con la licencia vencida.

En el documento con la acusación criminal con fecha 21 de mayo de 2025, Ábrego García es señalado por un gran jurado de dos cargos por transportar a extranjeros para obtener un beneficio financiero entre 2016 y 2025. Aseguran que, como miembro de la MS-13, él junto a otras personas movilizaron a extranjeros, armas y narcóticos desde Texas hacia distintas ciudades de Estados Unidos.

Se refiere también al incidente de Tennessee. Narran que ocurrió en noviembre de 2022, cuando un patrullero de camino detuvo el vehículo que él manejaba y en el que iban más personas. Aseguran que "falsamente" Ábrego explicó al funcionario que volvían a Maryland tras dos semanas de trabajar en una construcción. Se lee que, sin embargo, ninguno traía equipaje o herramientas.

Los abogados de Ábrego García rechazaron este viernes los cargos en su contra. Simon Sandoval Moshenberg dijo en una rueda de prensa que el debido proceso "significa que se dé el chance a la defensa antes de que seas castigado, no después. Esto es un abuso de poder, no es justicia". Aseguró que espera reunirse con él en la prisión de Tennessee en la que se encuentra. Dijo que defenderán al salvadoreño de los cargos que asegura son "inventados": "Vamos a demostrar que no hay nada de sustancia en esos cargos".

Dos fuentes dijeron al diario The New York Times que el supervisor en la oficina de fiscales en Nashville renunció hace semanas al estar en desacuerdo con la manera en que el caso de Ábrego estaba siendo manejado.

En una rueda de prensa este viernes, Ama Frimpong, directora legal de la organización CASA, con base en Maryland, dijo que tanto la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez, como sus abogados se enteraron de la noticia a través de los medios.

Kilmar Ábrego, deportado indebidamente a El Salvador

El 1 de abril de 2025, el gobierno de Donald Trump reconoció que Ábrego García había sido deportado por un "error administrativo", pese a la protección que le otorgó el juez en 2019. Poco después, el abogado que litigaba en el caso fue dado de baja porque no defendió "vigorosamente" la postura oficial.

El juez que protegió de la deportación a Ábrego había determinado que de regresar a El Salvador podía ser objeto de persecución por parte de pandilleros de Barrio 18, que lo amenazaron a él y a su familia.

Su abogado, Simon Sandoval Moshenberg, dijo entonces a medios que nunca había visto un caso en el que el gobierno deportara a una persona a sabiendas de que tenía una protección emitida por un juez de inmigración.

La jueza federal Paula Xinis determinó entonces que la deportación de Ábrego García a El Salvador había sido un "acto ilegal". Ordenó que el gobierno le informara de los pasos que estaba dando para devolverlo a Estados Unidos. Pero no obtuvo respuesta a sus múltiples peticiones.

Xinis acusó al gobierno de ignorar sus órdenes judiciales, obstruyendo el proceso jurídico y actuando de "mala fe" al negarse a proporcionar la información que requería.

La semana pasada, el gobierno de Trump pidió a la magistrada que desestimara la demanda sobre este caso, argumentando de nuevo que el tribunal carecía de jurisdicción porque Ábrego García ya no estaba en EEUU. Los abogados del Ejecutivo reiteraron sus argumentos de finales de marzo en contra de su regreso.

A pesar de las circunstancias "atroces" en que Ábrego fue retornado a EEUU, la directora legal de CASA dijo este viernes que su esposa está feliz por el regreso del salvadoreño.