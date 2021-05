Joven guatemalteca cruza la frontera con coyotes pero muere en el camino y dejan su cuerpo en una carretera en Texas

La joven de 22 años de edad había salido de Guatemala, pero falleció en el camino en circunstancias que todavía no están del todo claras. Los traficantes la abandonaron en una carretera de una manera infame.

"Después me habló y me dijo que llegó a la bodega y (Marta) se desmayó. Yo pensaba que era por cansancio... no pensaba que iba a morir", contó el padre de la joven.