Un muro más al sur: ¿podrá el presidente electo de Panamá 'cerrar' una de las rutas migratorias más transitadas?

Video EEUU tiene en la mira a empresas que llevan migrantes a la selva del Darién: "Facilitan la migración irregular"

Panamá está al borde de un cambio dramático en su política de inmigración que podría mostrar repercusiones desde la densa selva del Darién hasta la frontera entre México y Estados Unidos.

Según expertos, queda por ver si Mulino es capaz de reducir la migración a través de una región escasamente poblada y con poca presencia gubernamental.

“Panamá y nuestro Darién no son rutas de tránsitos”, afirmó Mulino después de que el jueves por la noche se formalizara su victoria con el 34% de los votos en las elecciones del domingo. Asumirá la presidencia el 1 de julio.

Como había sugerido durante su campaña, el abogado y exministro de Seguridad de 64 años dijo que intentaría poner fin a “la odisea del Darién que no tiene razón de existir”.

La ruta de los migrantes a través del estrecho istmo creció exponencialmente en popularidad en los últimos años con la ayuda del crimen organizado en Colombia, convirtiéndolo en una ruta terrestre asequible, aunque peligrosa, para cientos de miles de migrantes.

Un muro mucho más lejos que el de la frontera de EEUU y México

El atractivo de Panamá aumentó entre los migrantes a medida en que países como México, bajo presión del gobierno de Estados Unidos, impusieron restricciones de visa

a varias nacionalidades, incluidos los venezolanos y tan reciente como esta semana a los peruanos, en un intento de impedir que los inmigrantes volaran al país sólo para continuar hacia la frontera con Estados Unidos.

Pero masas de personas aceptaron el desafío y partieron a pie a través de la frontera colombo-panameña cubierta de selva. Un cruce que inicialmente podría tomar una semana o más finalmente se redujo a dos o tres días a medida que el camino se fue consolidando y los emprendedores locales establecieron una gama de servicios de apoyo.

Sin embargo, sigue siendo una ruta arriesgada. Los informes de agresiones sexuales han seguido aumentando, algunos inmigrantes son asesinados por bandidos en robos y otros se ahogan al intentar cruzar ríos caudalosos.

Aun así, unos 147,000 migrantes ya han entrado a Panamá por Darién este año. Intentos anteriores de cerrar rutas en todo el mundo simplemente han desviado el tráfico hacia rutas más riesgosas.

"La gente migra por muchas razones y frecuentemente no tienen formas seguras, ordenadas y legales de hacerlo", dijo Giuseppe Loprete, jefe de misión en Panamá de la Organización Internacional para la Inmigración de las Naciones Unidas. “Cuando las rutas legales no son accesibles, los migrantes corren el riesgo de recurrir a redes criminales, traficantes y rutas peligrosas, engañados por la desinformación”, explicó.

Loprete dijo que los representantes de la agencia de la ONU en Panamá se reunirían con el equipo de Mulino una vez que se nombre a sus miembros para conocer los detalles de los planes del presidente.

¿Podrá Panamá 'cerrar' el paso a los migrantes?

Si Mulino pudiera ser siquiera parcialmente efectivo podría producir un impacto notable, pero probablemente temporal. Al igual que con las restricciones de visa que involuntariamente llevaron a los migrantes a la ruta terrestre a través de Panamá, si los factores que empujan a los migrantes a abandonar sus países persisten, encontrarán otras rutas. Una podrían ser las peligrosas rutas marítimas de Colombia a Panamá.

En una entrevista de radio local el jueves, Mulino dijo que la idea de detener el flujo migratorio es más filosófica que un obstáculo físico.

“Porque cuando empecemos a deportar gente aquí en un plan de deportación inmediata va a disminuir el interés por colarse por Panamá”, dijo. Cuando despega el cuarto avión cargado de migrantes, “te aseguro que te van a decir que pasar por Panamá no es atractivo porque te están deportando”.

Julio Alonso, un experto en seguridad panameño, dijo que se desconoce lo que Mulino podría lograr de manera realista. “Esto sería un cambio radical en la política panameña en materia migratoria para evitar más muertes y que el crimen organizado utilice la ruta”, afirmó.

Entre los desafíos estará cómo funcionaría operativamente a lo largo de una frontera tan abierta y descontrolada. “En Panamá no hay ningún tipo de represión con esta situación, sólo libre paso, ayuda humanitaria que no logró reducir el número de agresiones, violaciones, homicidios y muertes en la ruta del Darién”, dijo Alonso. La propuesta de Mulino es “una medida disuasoria, sí, (pero) veremos si se puede ejecutar completamente”.

También es poco probable que se pueda lograr mucho sin mucha cooperación y coordinación con Colombia y otros países, afirmó.

Adam Isacson, analista de la Oficina de Washington para América Latina, dijo que “sin considerar el riesgo de devolver a los migrantes a situaciones peligrosas, en términos matemáticos no sé cómo esperan deportar masivamente” a los migrantes.

"Un avión diario, que sería extremadamente caro, sólo repatriaría alrededor del 10% del flujo (entre 1,000 y 1,200 personas por día). Estados Unidos sólo logra realizar alrededor de 130 vuelos mensuales en todo el mundo", afirmó Isacson.

