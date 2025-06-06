Inmigrantes que se presentan en oficinas de ICE en Los Ángeles quedan detenidos en sus sótanos, indican reportes

Abogados de inmigración calculan que decenas de inmigrantes que se presentaron esta semana a sus chequeos de rutina con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron detenidos y encerrados en los sótanos del edificio en Los Ángeles, California, reporta el medio CBS News.

Se desconoce cuántas personas resultaron detenidas, pero los abogados dijeron a la cadena que puede tratarse de cientos y que decenas de ellos fueron llevados a salas del sótano con capacidad para unas 30 personas.

PUBLICIDAD

Tras conocerse el reporte de la cadena, el representante por California Jimmy Gómez contó en su cuenta de X que un abogado reportó que su cliente había sido encerrado sin comida ni agua desde las 2:00pm de un día hasta el día siguiente, unas 12 horas.

Contó un caso más de una madre y su hija de 20 años que fueron separadas. Estaban a la espera de una petición de asilo ante una corte.

"Según los abogados en el lugar, ICE asegura que pueden detener a la gente de forma indefinida aunque tengan una forma legal de permanecer en el país. Eso significa: aún cuando una corte dice que no pueden ser deportados, ICE los mantiene encerrados", escribió el representante demócrata, quien exige entrar al edificio para verificar las condiciones de los inmigrantes retenidos.

Una de las abogadas en el lugar, Lizbeth Mateo, contó a CBS News que cuando varios de sus clientes se presentaron el martes en el edificio federal Edward R. Roybal, en el centro de Los Ángeles, fueron arrestados y trasladados a estos espacios.

Entre ellos había una pareja con sus dos hijos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense. Pasaron la noche en una habitación sin camas y con acceso limitado a comida y agua.

El padre de esa familia, explicó Mateo a CBS News, había recibido una suspensión de su deportación, que lo protege de ser expulsado de Estados Unidos. A pesar de eso, él y la familia entera permanecieron detenidos por horas. Su esposa fue liberada el miércoles por la tarde junto a los niños tras necesitar atención médica, pues tiene un embarazo de alto riesgo. Él fue liberado el viernes por la mañana, explicó la abogada.

PUBLICIDAD

"Nunca había visto esto", dijo Mateo al medio. "En el primer gobierno de Trump representé a clientes con casos muy complicados, pero nunca como este. En cualquier otra circunstancia lo habrían liberado".

Además de en Los Ángeles, Margaret Cargioli, de la organización Centro de Defensores Legales de los Inmigrantes (ImmDef), contó en su cuenta de X el jueves que uno de sus clientes fue detenido cuando se presentó en su chequeo de rutina con ICE. Cuenta que había cumplido con esta responsabilidad regularmente durante los últimos dos años.

Los inmigrantes afectados por estas detenciones son aquellos que se encuentran bajo el Programa de Supervisión Intensiva de Presentación (ISAP) de ICE, que funciona desde 2004 y permite a las personas continuar con sus procedimientos migratorios en libertad, pero bajo chequeos presenciales periódicos con funcionarios de la agencia.

Centros de detención de inmigrantes improvisados

Abogados consultados por el medio aseguran que no entienden por qué estos inmigrantes estaban siendo retenidos en el sótano del edificio.

"Están alojando literalmente a estos inmigrantes en un centro de detención improvisado, lo cual, a primera vista, es ilegal", declaró a CBS News Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac). "Es un trato inhumano para cualquier inmigrante. En este caso particular, se trata de familias".

El jueves por la tarde, CBS News habló con personas que se encontraban a las afueras del mismo edificio. Aseguraban que tenían familiares encerrados en el sótano y que les enviaban mensajes de texto.

PUBLICIDAD

Una de ellas, quien por miedo se identificó sólo como María, contó al medio que su hermano, su cuñada y sus dos sobrinos estaban entre los arrestados. Tuvieron una cita el jueves para chequearse con ICE y aún estaban detenidos el viernes por la mañana. La petición de asilo de esta familia había sido negada por un juez de inmigración.

María dijo que le pedía a su hermano que mantuviera la calma, que ellos permanecerían a las afueras del edificio. Dijo que querían asegurarse de que sus familiares tuvieran suficiente comida, sobre todo los niños.

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha asegurado que llevará a cabo la mayor deportación y detención de inmigrantes. Para cumplir con ese objetivo, presiona a los agentes de inmigración —y al resto de agentes federales involucrados— para cumplir con cuotas diarias de arrestos. Pasó de más de 600 diarios en enero, al inicio de su gobierno, a 2,000. El consejero de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo en entrevista con Fox News que la nueva cuota que había establecido la Casa Blanca era de 3,000 detenciones por día.

Bajo esa meta, oficiales de ICE ya no sólo se presentan en casas, sino que han movido sus operaciones de detención a casi cualquier espacio, desde lugares de trabajo hasta cortes de inmigración. Van enmascarados, sin órdenes de detención firmadas por un juez y, en algunos casos, ni siquiera dan explicaciones a activistas o a inmigrantes sobre las razones por las que están siendo detenidos. Distintas organizaciones de defensa de los derechos civiles han catalogado estos procedimientos como "ilegales" y como una violación al debido proceso.

PUBLICIDAD

Mira también: