Un cambio en la inmigración a EEUU: cómo países de Latinoamérica han ido desplazando en proporción a México

Video De decenas a miles: 5 países que están transformando la inmigración hacia EEUU

En 10 años, la inmigración hacia Estados Unidos ha cambiado. Aunque los mexicanos y centroamericanos siguen sumando números a un ritmo que los mantiene a la cabeza de los arrestos en fronteras de EEUU, su proporción se ha reducido a la mitad mientras aumentan los arrestos de ciudadanos de países que antes prácticamente no venían.

Como se explica en el video que abre esta nota, los venezolanos, colombianos, ecuatorianos y cubanos han aumentado exponencialmente su migración a Estados Unidos, según números divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Y lo han hecho en cantidades que van de decenas y cientos en 2014 a miles de personas en 2023.

Las crisis políticas y económicas, el aumento del crimen y la presencia de regímenes autoritarios han impulsado esta inmigración. Y ese contexto —particular para cada una de las naciones de la lista de 100 países— hizo que en proporción las detenciones de mexicanos y centroamericanos pasaran de representar casi 100% a 50% para 2023, cuando se le compara con los arrestos totales que incluyen a todas las nacionalidades.

En una nota publicada en marzo de 2024, el Instituto de Políticas Migratorias explica que entre 2010 y 2022, la población inmigrante mexicana se había reducido en más de un millón de personas, lo que los coloca como el grupo con el mayor declive absoluto para ese periodo.

Después de esos primeros 10 países en la lista de DHS, para 2023 los siguientes que mostraron más arrestos en las fronteras de EEUU fueron India, República Dominicana, China, Brasil, Turquía, Mauritania, Senegal, Uzbekistán, Rusia y Georgia. Y en el caso de los últimos cinco países mencionados, los arrestos pasaron de cero —como es el caso de Mauritania— a 30 personas en 2014 a miles para 2023 —el menor registro lo tienen Rusia y Georgia, con 7,400 y 6,370 arrestados respectivamente