"Violencia sistemática," "crueldad" y "discriminación": informe denuncia abusos contra migrantes en la frontera

Entre 2010 y 2022 KBI rastreó 78 denuncias presentadas en nombre de inmigrantes que sufrieron algún tipo de abuso. De estas, el 95% no dio lugar a una investigación o a medidas disciplinarias. El 35% se registraron en una base de datos sin que se tomaran medidas, el 25% de los casos se reconocieron pero quedaron en el camino, el 14% se cerraron por litigios en curso o recomendaciones previas, el 10% se cerraron por falta de pruebas o porque se determinó que no se violaron las políticas y el 4% condujo apenas a recomendaciones que no está claro que luego se sigan en la práctica. En algunos de los casos llevó hasta dos años que las autoridades emitieran algún tipo de respuesta.