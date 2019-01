ICE detiene a un veterano hispano para deportarlo y tras queja de su padre se enteran de que es estadounidense

El joven, que sufre de estrés postraumático, nació en la ciudad de Michigan . "Todo el mundo sabe que Jilmar es un ciudadano estadounidense y un veterano de la Marina", contó el abogado a The Washington Post , indicando que tiene el certificado de nacimiento del veterano y la información del Seguro Social.

"Inmediatamente llamé al ICE y les grité", dijo. "Y me llamaron y me dijeron: 'Ay, sí, venga a buscarlo'. No dijeron: 'Es error nuestro', pero lo insinuaron", agregó.