ICE deportó a la mujer que acusó a unos guardias de agresión sexual a pesar de que las autoridades federales aún investigaban el incidente

Los inspectores generales del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) investigan actualmente alegatos de que varios guardias de ICE (Immigration and Customs Enforcement, Cumplimiento de Inmigración y Aduanas) agredieron sexualmente a unas detenidas, en espacios fuera de la vista de las cámaras de seguridad. DHS dio instrucciones para que ICE no deportara a una testigo clave, pero de pronto decidió permitirlo.