Cómo funcionará, si entra en vigor, la ley de Texas para arrestar a migrantes que crucen la frontera de forma ilegal

Video Estas son las razones por las que el Departamento de Justicia demanda a Texas por la ley SB4

El plan de Texas para arrestar a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México está en suspenso mientras la Corte Suprema considera un desafío a la última medida del gobernador republicano Greg Abbott en materia de inmigración.

El máximo tribunal del país puso en pausa la ley SB4 tras una demanda encabezada por el Departamento de Justicia, que argumenta que Texas está excediendo la autoridad de inmigración del gobierno federal. Según la ley, cualquier agente de policía en Texas podría arrestar a inmigrantes que entren de forma irregular y un juez podría ordenarles que abandonen Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El juez Samuel Alito la dejó en suspenso (con una orden conocida como 'stay' en inglés) hasta este lunes a las 5:00 pm EDT, cuando la ley podría entrar en vigor.

Un juez federal de Texas bloqueó la entrada en vigor de la ley el mes pasado por considerar que violó la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Texas apeló rápidamente el fallo y argumentó que tiene derecho a tomar medidas sobre lo que Abbott describió como una “invasión” de migrantes en la frontera.

Esto es lo que debe saber si entra en vigor:

¿Quién puede ser arrestado bajo esta ley?

La ley que Abbott firmó en diciembre permite a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. Los inmigrantes que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.

Los agentes deben tener una causa probable para hacer el arresto, como por ejemplo haber presenciado directamente la entrada ilegal o verla en un video.

La ley no se puede aplicar contra personas presentes legalmente en Estados Unidos, incluidos aquellos a quienes se les concedió asilo o que están inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia conocido como DACA.

Los críticos, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han dicho que la ley podría conducir a la discriminación racial y a la separación de familias. Los afiliados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas y algunos estados vecinos emitieron un aviso de viaje advirtiendo de una posible amenaza a los derechos civiles y constitucionales al pasar por Texas.

PUBLICIDAD

Abbott ha rechazado las preocupaciones sobre discriminación. Mientras firmaba el proyecto de ley dijo que los policías y miembros de la Guardia Nacional en la frontera pueden ver a los migrantes cruzar ilegalmente “con sus propios ojos”.

¿Dónde se aplicará la ley?

La ley puede aplicarse en cualquiera de los 254 condados de Texas, incluidos aquellos que se encuentran a cientos de millas de la frontera.

Pero el representante estatal republicano David Spiller, autor de la ley, ha dicho que espera que la gran mayoría de los arrestos se produzcan dentro de un radio de 50 millas de la frontera entre Estados Unidos y México. El jefe de la policía estatal de Texas ha expresado expectativas similares.

Algunos lugares están prohibidos. No se pueden realizar arrestos en escuelas públicas y privadas; lugares de adoración; u hospitales y otras instalaciones de atención médica, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresión sexual.

Según la ley, los inmigrantes a los que se les ordene salir serían enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.

Amrutha Jindal, directora ejecutiva de Lone Star Defenders Office, dijo que su organización espera que la ley se aplique en los condados fronterizos. Su oficina ya representa a los migrantes que fueron arrestados desde 2021 bajo una operación más limitada en Texas, que ha acusado a miles de migrantes de invadir propiedad privada.

¿Es la ley constitucional?

El Departamento de Justicia, expertos legales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho que la medida es un claro conflicto con la autoridad del gobierno estadounidense para regular la inmigración.

PUBLICIDAD

El juez de distrito estadounidense David Ezra, designado por el expresidente Ronald Reagan, estuvo de acuerdo en una orden de 114 páginas. Añadió que la ley podría obstaculizar las relaciones exteriores de Estados Unidos y sus obligaciones en virtud de tratados.

Los opositores han calificado la medida como el intento más potente por parte de un estado de controlar la inmigración desde una ley de Arizona de 2010, denunciada por los críticos como el proyecto de ley 'Muéstrame tus papeles', que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Ezra citó en su decisión el fallo de la Corte Suprema de Arizona de 2012.

Texas ha argumentado que la ley refleja la ley federal en lugar de entrar en conflicto con ella.

¿Qué está pasando en la frontera?

Los arrestos por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur cayeron a la mitad en enero desde los niveles récord de diciembre. Funcionarios de la Patrulla Fronteriza atribuyeron el cambio a disminuciones estacionales y a una mayor aplicación de la ley por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Sin embargo, persisten las tensiones entre Texas y la administración de Joe Biden. En la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas, miembros de la Guardia Nacional han impedido que los agentes de la Patrulla Fronteriza accedan a un parque frente al río.

Otros gobernadores republicanos han expresado su apoyo a Abbott, quien ha dicho que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir las leyes de inmigración. Otras medidas implementadas por Texas incluyen una barrera flotante en el Río Grande y alambre de púas a lo largo de la frontera.

PUBLICIDAD

Mira también: