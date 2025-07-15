ICE pone el foco en propietarios para perseguir a indocumentados que rentan viviendas

Video ICE quiere restringir las audiencias de fianza para inmigrantes. ¿Qué implica eso? Lo analizamos

Los agentes de inmigración están exigiendo información de los inquilinos a los propietarios que arriendan sus viviendas, lo que genera preguntas y confusión.

Se trata de información que podría estar en poder de arrendadores para ubicar a inmigrantes indocumentados.

PUBLICIDAD

Las autoridades están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de alquiler, solicitudes de alquiler, direcciones futuras, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos.

Esto representa una señal de que la administración de Donald Trump los tiene en la mira para ayudar en su campaña de deportaciones masivas.

Eric Teusink, abogado de bienes raíces del área de Atlanta, comentó que varios clientes recibieron recientemente citaciones solicitando expedientes completos de sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.

La citación de dos páginas que Teusink compartió en exclusiva con The Associated Press, también solicita información sobre otras personas que convivieron con el inquilino.

Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un funcionario de la unidad antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, no está firmada por un juez.

No está claro el alcance de las citaciones, pero podrían indicar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para localizar a personas que se encuentran en el país sin autorización, muchas de las cuales debían proporcionar a las autoridades su dirección estadounidense como condición para ingresar inicialmente al país sin visa.

El presidente Donald Trump eliminó en gran medida el estatus temporal para las personas que tenían permiso de entrada al país bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden.

Las dudas sobre si los propietarios deben cumplir las exigencias de ICE

Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las exigencias plantean serias cuestiones legales porque no están firmadas por un juez y que, si los propietarios cumplen, podrían correr el riesgo de violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional.

PUBLICIDAD

Los críticos también dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados y deban cumplir con algo que un juez no ha ordenado, mientras que la persona cuya información se solicita puede no saber nunca que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.

“El peligro aquí es el cumplimiento excesivo”, dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane que estudia derecho de la vivienda. “El hecho de que un arrendador reciba una citación no significa que sea una solicitud legítima”.

“Conoce tus derechos”

Los agentes de ICE han utilizado durante mucho tiempo citaciones firmadas por un supervisor de la agencia para intentar entrar en viviendas. Grupos de defensa han lanzado la campaña "Conoce tus derechos" instando a las personas a rechazar la entrada si no están firmadas por un juez.

La citación revisada por AP proviene de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS, que, al igual que el ICE, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Aunque no está firmada por un juez, amenaza con que un juez declare al arrendador en desacato judicial por incumplimiento.

Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, defendió el uso de citaciones contra los propietarios sin confirmar si se están emitiendo.

“No vamos a comentar sobre las tácticas de las fuerzas del orden en torno a las investigaciones en curso”, dijo McLaughlin. “Sin embargo, es falso decir que las citaciones del ICE pueden simplemente ignorarse. El ICE está autorizado a obtener registros o testimonios mediante citaciones administrativas específicas. El incumplimiento de una citación administrativa emitida por el ICE puede resultar en graves sanciones legales. Los medios de comunicación deben dejar de difundir estas mentiras”.

PUBLICIDAD

Estas solicitudes son nuevas para muchos propietarios.

Teusink afirmó que muchos de sus clientes supervisan propiedades multifamiliares y están acostumbrados a recibir citaciones por otros motivos, como solicitudes para entregar grabaciones de vigilancia o permitir el acceso de la policía local a una propiedad como parte de una investigación. Sin embargo, añadió, esas solicitudes están firmadas por un juez.

“Una expedición de pesca”

Teusink dijo que sus clientes estaban confundidos por las últimas citaciones. Tras consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional. A menos que estén firmadas por un juez, las cartas son básicamente una solicitud de un funcionario.

“Parecía que estaban en una expedición de pesca”, dijo Teusink.

Jordana Roubicek Greenman, abogada de bienes raíces de Boston, dijo que un cliente suyo, propietario de una vivienda, recibió un mensaje de voz impreciso de un funcionario de ICE el mes pasado, solicitando información sobre un inquilino. Otros abogados locales le informaron que sus clientes habían recibido mensajes similares. Le pidió a su cliente que no devolviera la llamada.

Anthony Luna, director ejecutivo de Coastline Equity, empresa de administración de propiedades comerciales y multifamiliares que gestiona unas 1,000 unidades en el área de Los Ángeles, comentó que los administradores de propiedades comenzaron a contactarlo hace unas semanas por las preocupaciones de los inquilinos que habían oído rumores sobre las citaciones del ICE. La mayoría no planea cumplirlas si las recibe.

PUBLICIDAD

"Si persiguen a delincuentes, ¿por qué no revisan los documentos judiciales?", preguntó Luna. "¿Para qué necesitan los archivos de los proveedores de vivienda?"

Las citaciones de ICE precedieron al primer mandato de Trump, aunque experimentaron un aumento significativo durante su mandato, según Lindsay Nash, profesora de derecho en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York, quien ha dedicado años a darles seguimiento. Sin embargo, los arrendadores rara vez las recibían. La policía estatal y local eran los destinatarios más comunes.

ICE puede hacer cumplir las citaciones, pero primero tendría que presentar una demanda en un tribunal federal y conseguir que un juez la autorice, lo que permitiría al destinatario de la citación oponerse, explicó Nash.

Añadió que quienes la reciben a menudo cumplen sin informar a la persona cuyos antecedentes se divulgan.

Mucha gente ve estas citaciones, piensa que parecen oficiales, que parte de su lenguaje suena amenazante y, por lo tanto, responde, incluso cuando, por lo que veo, parece que algunas citaciones han sido demasiado generales”, dijo.

Mira también: