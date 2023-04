¿Tienes asuntos pendientes con inmigración? ICE activa herramienta para cambio de domicilio

ICE dijo además que para determinar si una persona que no es ciudadana todavía necesita un aviso para comparecer, “realizará verificaciones del sistema para asegurarse de que el extranjero no esté ya en proceso de deportación de conformidad con la Sección 240 de INA, que no tenga una solicitud de asilo afirmativa pendiente ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y aún no tiene una orden final de deportación de Estados Unidos.