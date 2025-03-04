“Hablemos de Inmigración”: Registro obligatorio, la nueva estrategia de Trump

Video Discurso de Trump: analizamos lo que se espera de su mensaje en materia migratoria

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Alex Gálvez, explican cuáles son las claves de la disposición de registro, la última herramienta anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva estrategia que será implementada en breve como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump. Se trata de la disposición de registro, una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que data de 1940 y fue utilizada durante la II Guerra Mundial y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La herramienta, que será administrada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), exigirá que todos los extranjeros que no hayan sido admitidos en Estados Unidos (la mayoría de los indocumentados) y no hayan entregado sus huellas digitales o hayan sido registrados en un puerto de entrada o una embajada, registren sus huellas dactilares al gobierno y también sus direcciones.

Quiénes no lo hagan, advierte el gobierno, cometerán un crimen que será castigado con una multa o cárcel, o ambas penas. Y tras la multa, podrían enfrentar la deportación debido a este delito.

La nueva estrategia es en respuesta a una de las órdenes ejecutivas que el presidente Trump firmó el 20 de enero de este año respecto a la “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”. El decreto ordena al DHS “garantizar que los extranjeros cumplan con su deber de registrarse ante el gobierno en virtud de la sección 262 de la INA y garantizar que el incumplimiento se trate como una prioridad de cumplimiento civil y penal.

Es decir, si el extranjero no lo hace estará violando la ley y enfrentará cargos criminales que se sumarán a los cargos por violar la ley de inmigración, colocándolo en una posición más difícil: no sólo arriesga la pérdida de su libertad, sino que debido a la falta criminal será colocado a la cabeza de la lista de prioridades de deportación del DHS.

La regla añade que, una vez que un extranjero se haya registrado y se haya presentado para la toma de huellas dactilares (a menos que se haya eximido), el DHS emitirá una prueba de registro que los extranjeros mayores de 18 años deben llevar siempre consigo y mantener en su posesión en todo momento.

A su vez, USCIS creará un nuevo formulario específico para cumplir con este requisito que será anunciado en breve. Por ahora se desconoce si el proceso tendrá un costo de procesamiento.