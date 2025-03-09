Panamá les da a migrantes deportados por Trump 30 días para que se vayan del país: algunos quieren regresar a EEUU

Video "No nos dejan salir": migrantes varados en Panamá piden que los dejen seguir hacia sus países de origen

Tras semanas de demandas y críticas relacionadas con los derechos humanos, Panamá liberó el fin de semana a decenas de migrantes que llevaban semanas detenidos en un campamento remoto tras ser deportados desde Estados Unidos y les informó que tenían 30 días para abandonar la nación centroamericana.

Esto sumió a muchos, como Hayatullah Omagh, un afgano de 29 años que huyó de su país en 2022 tras la toma de poder de los talibanes, en un limbo legal y sin un camino claro a seguir.

“Somos refugiados. No tenemos dinero. No podemos pagar un hotel en Ciudad de Panamá, no tenemos familiares”, dijo Omagh a la agencia AP en una entrevista. “No puedo volver a Afganistán bajo ninguna circunstancia (...) Está bajo el control del Talibán, y quieren matarme. ¿Cómo puedo regresar?”.

Las autoridades han dicho que los deportados tendrán la opción de extender su estancia por 60 días si lo necesitan, pero después de eso muchos, como Omagh, no saben qué harán.

Omagh bajó de un autobús en Ciudad de Panamá junto a 65 migrantes de China, Rusia, Pakistán, Afganistán, Irán, Nepal y otras naciones, tras pasar semanas detenidos en malas condiciones por el gobierno panameño, que ha dicho que quiere trabajar con el gobierno de Donald Trump “para enviar una señal de disuasión” a las personas que esperan migrar.

Grupos de derechos humanos y abogados que defienden a los migrantes estaban esperando en la terminal de autobuses y se apresuraron a encontrarles refugio y otros recursos a su llegada. Decenas de otras personas permanecieron en el campamento.

Entre los que bajaban de los autobuses había migrantes que huían de la violencia y la represión en Pakistán e Irán. También estaba Nikita Gaponov, de 27 años, que huyó de Rusia debido a la represión por ser parte de la comunidad LGBTQ+ y dijo que fue detenido en la frontera de Estados Unidos, pero no se le permitió presentar una solicitud de asilo.

“Una vez que baje del autobús, dormiré en el suelo esta noche”, dijo Gaponov.

Otros volvieron a mirar hacia el norte, diciendo que aunque ya habían sido deportados, no tenían otra opción que continuar después de cruzar el mundo para llegar a Estados Unidos.

Migrantes liberados en Ciudad de Panamá el sábado. Las autoridades les dieron 30 días para abandonar el país. Imagen Matias Delacroix/AP

La 'externalización' de las deportaciones de EEUU a través de otros países

Los deportados, en su mayoría de países asiáticos, formaban parte de un acuerdo entre el gobierno de Trump, Panamá y Costa Rica mientras la Casa Blanca intenta acelerar las deportaciones. El gobierno estadounidense envió cientos de personas, muchas familias con niños, a los dos países centroamericanos a modo de escala mientras las autoridades organizan una forma de enviarlos de regreso a sus países de origen.

Los críticos lo describieron como una forma con la que Estados Unidos externaliza su proceso de deportación.



El acuerdo alimentó preocupaciones sobre derechos humanos cuando cientos de deportados detenidos en un hotel en Ciudad de Panamá colocaron notas en sus ventanas pidiendo ayuda y diciendo que tenían miedo de regresar a sus propios países.

Según la ley internacional de refugiados, las personas tienen derecho a solicitar asilo cuando huyen de conflictos o persecuciones.

Aquellos que se negaron a regresar a casa fueron enviados más tarde a un campamento remoto cerca de la frontera de Panamá con Colombia donde pasaron semanas en malas condiciones, fueron despojados de sus celulares, no podían acceder a asesoría legal y no se les informó a dónde irían después.

Panamá y Costa Rica: "agujeros negros" para los deportados

Abogados y defensores de derechos humanos advirtieron que Panamá y Costa Rica se estaban convirtiendo en “agujeros negros” para los deportados, y que su liberación era una forma de que las autoridades panameñas se lavaran las manos en medio de crecientes críticas por violaciones de los derechos humanos.

Tras la liberación del sábado por la noche, abogados de derechos humanos identificaron al menos a tres personas que requirieron atención médica. Una llevaba una semana vomitando, otra tenía diabetes y no había tenido acceso a insulina en el campamento, y una tercera persona estaba infectada de VIH y tampoco había tenido acceso a medicamentos durante su detención.

Aquellos que fueron liberados la noche del sábado, como Omagh, dijeron que no podían regresar a casa.

Como ateo y miembro de un grupo étnico en Afganistán conocido como los hazara, dijo que regresar a casa bajo el gobierno Talibán, que volvió al poder tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN durante el gobierno de Joe Biden, haría que lo mataran. Solo fue a Estados Unidos después de intentar durante años vivir en Pakistán, Irán y otros países, pero se le negaron las visas.

Omagh fue deportado después de presentarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo en Estados Unidos, lo cual se le negó.

Hayatullah Omagh, de Afganistán, y otros migrantes que estuvieron retenidos en un centro de inmigración panameño, a su llegada en autobús a Ciudad de Panamá el sábado. Imagen Matias Delacroix/AP



“Mi esperanza era la libertad. Solo libertad”, dijo. “No me dieron la oportunidad. Pedí muchas veces hablar con un funcionario de asilo y me dijeron ‘No, no, no, no, no’”.

Aun así, dijo que salir del campamento fue un alivio. Omagh y otros migrantes que hablaron con la agencia AP detallaron la escasez de alimentos, el calor sofocante con poco alivio y la agresividad de las autoridades panameñas.

En un caso, Omagh y otros dijeron que un hombre chino realizó una huelga de hambre durante una semana. En otro, estalló un pequeño disturbio porque los guardias se negaron a darle su celular a un migrante. La protesta, dijeron, fue reprimida por guardias armados.

Las autoridades panameñas negaron las acusaciones sobre las condiciones del campamento, pero bloquearon el acceso de los periodistas al lugar y cancelaron una visita de prensa planificada la semana pasada.

Aunque las organizaciones internacionales de ayuda dijeron que organizarían viajes a un tercer país para las personas que no querían regresar a casa, las autoridades panameñas dijeron que las personas liberadas ya habían rechazado ayuda.

Según Omagh, en el campamento le dijeron que podría ser enviado a un tercer país si este otorga visas a personas de Afganistán, pero eso sería increíblemente difícil porque pocas naciones abren sus puertas a personas con pasaporte afgano. Él preguntó varias veces a las autoridades en el campamento si podía solicitar asilo en Panamá, y asegura que le dijeron que “no aceptamos asilo”.

“Ninguno de ellos quiere quedarse en Panamá. Quieren ir a Estados Unidos”, dijo Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, en una entrevista con AP el mes pasado.

Ese era el caso de algunos, como una mujer china que habló con AP bajo condición de anonimato, temiendo represalias de las autoridades panameñas. Al bajar del autobús, lo primero que quería hacer era encontrar una Coca-Cola. Luego, una forma de regresar a Estados Unidos. “Todavía sigo queriendo ir a Estados Unidos y cumplir mi sueño americano”, dijo.

