EEUU anuncia la reapertura de cuatro cruces fronterizos con México

El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del jueves se reabrirán cuatro cruces fronterizos con México que han estado cerrados debido al alto flujo de migrantes y como una forma de presionar a México para que se involucre más en los esfuerzos por reducirlo.

En un comunicado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia gubernamental de EEUU anunció que los siguientes cuatro puntos fronterizos de Texas, California y Arizona reanudarán las operaciones a partir del 4 de enero:

Eagle Pass, Texas , reanudará el procesamiento vehicular en el Puente 1 Eagle Pass Internacional a las 7:00 am.

, reanudará el procesamiento vehicular en el Puente 1 Eagle Pass Internacional a las 7:00 am. San Diego, California , las operaciones se reanudarán en el San Ysidro Pedestrian West desde las 6:00 am.

, las operaciones se reanudarán en el San Ysidro Pedestrian West desde las 6:00 am. Lukeville, Arizona , el puerto de entrada de Lukeville reabriá ese día a partir de las 6:00 am.

, el puerto de entrada de Lukeville reabriá ese día a partir de las 6:00 am. Nogales, Arizona, el cruce fronterizo de Morely Gate reabriá a partir de las 10:00 am.

Estos puntos fronterizos por los que cruzan a diario trabajadores, transportistas, turistas y demás, han estado cerrados buena parte del pasado mes de diciembre en lo que Estados Unidos justificó como una medida excepcional para desviar los recursos y personal que trabajan en ellos para procesar inmigrantes. Solo en diciembre, CBP reportó unos 300,000 encuentros con migrantes en la frontera sur, un promedio de 10,000 al día.

“CBP continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución. Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales (como programar una cita a través de CBP One) y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos", dijo la agencia en un comunicado.

Las presiones a México y legisladores estatales por cierres de puntos fronterizos

El cierre de los cruces fronterizos fue uno de los principales temas sobre la mesa en una reciente reunión en México entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y altos funcionarios del gobierno de Biden, incluidos los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas.

Los mexicanos insistieron en el encuentro en que la reapertura de los cruces fronterizos cerrados era su prioridad. Las industrias mexicanas se han visto fuertemente golpeadas por el cierre de dos cruces ferroviarios vitales en Texas, y en general del resto de los puntos paralizados.

Estados Unidos encontró en el cierre una forma para elevar la presión a México para que tome medidas más enérgicas para detener el alto flujo de migrantes hacia el norte

En la reunión hubo varios acuerdos importantes en la reunión y México ha dado señales de estar trabajando más para controlar el paso de los migrantes por su país.

Por otra parte, la CBP ha recibido presiones para la reapertura fronteriza de parte de funcionarios estatales de Arizona, Texas y California, ya que muchos estadounidenses cruzan a diario para hacer turismo, compras, ir al médico, etc. Empresas estadounidenses también se han visto afectadas.

