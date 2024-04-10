Iowa aprueba una ley para arrestar y deportar a algunos inmigrantes

Video Iowa aprueba proyecto de ley en contra de inmigrantes indocumentados: ¿es similar a la SB4 en Texas?

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó este miércoles una ley que tipificará como delito que una persona esté en el estado si previamente se le ha negado la admisión o ha sido expulsada de los Estados Unidos.

La medida entrará en vigor el 1 de julio.

La ley ha aumentado la ansiedad en las comunidades de inmigrantes de Iowa y ha generado preguntas entre los expertos legales y las autoridades sobre cómo se aplicará.

En Iowa y en todo el país, los líderes republicanos han acusado al presidente Joe Biden de descuidar sus responsabilidades de hacer cumplir la ley federal de inmigración, lo que llevó a los gobernadores republicanos a enviar tropas a Texas y a las legislaturas a proponer una variedad de estrategias a nivel estatal.

“La Administración Biden no ha logrado hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y seguridad de los habitantes de Iowa”, dijo Reynolds en un comunicado después de firmar el proyecto de ley. “Este proyecto de ley otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”.

Cargos criminales contra algunos inmigrantes

La legislación de Iowa, al igual que la ley de Texas, podría significar cargos criminales para personas que tienen órdenes de deportación pendientes o que previamente han sido expulsadas o se les ha negado la entrada a EEUU. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez para salir del país o ser procesado.

La orden del juez debe identificar el método de transporte para salir de Estados Unidos y un agente del orden o una agencia de Iowa para monitorear las salidas de los migrantes. Aquellos que no se vayan podrían enfrentar un nuevo arresto bajo cargos más graves.

El proyecto de ley en Iowa enfrenta las mismas cuestiones de implementación y cumplimiento que la ley de Texas, ya que la deportación es un proceso federal “complicado, costoso y a menudo peligroso”, dijo el experto en leyes de inmigración Huyen Pham de la Facultad de Derecho de Texas A&M.

Mientras tanto, los grupos de la comunidad de inmigrantes de Iowa están organizando reuniones y materiales informativos para tratar de responder las preguntas de la gente. También están solicitando declaraciones oficiales a las agencias policiales locales y del condado, así como reuniones cara a cara.

