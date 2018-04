En su rostro tiene plasmada la preocupación. Se convirtió en madre hace apenas dos meses y durante la mitad de ese tiempo ha estado viajando sin descanso en la caravana de migrantes con su bebé César en brazos y un solo objetivo: llegar a la frontera con Estados Unidos.

Se unió al grupo en Tapachula, México, donde vivía desde que salió de Honduras a los 14 años y trabajaba haciendo distintas labores. "Me tocaba trabajar para pagarme el estudio". Acababa de dar a luz hacía apenas tres semanas.

Recuerda cómo ocurrió el parto: "Yo le dije a mi patrona que sentía mucho dolor, pero me decían que no era parto, nada de eso (...) Me metí al baño y fue cuando ya sentí que era mi hijo que iba a nacer. Ahí nació. Esperé una hora a que llegara el doctor y le cortara el ombligo".

Después del nacimiento de su hijo se ausentó unos días de su empleo; asegura que su jefa tomó represalias. "A ella en vez de subirle el sueldo se lo bajaron", dice su primo Wilmer, de 17 años, su único acompañante durante el trayecto con la caravana además de su bebé. “Siempre he estado con ella, no la he dejado sola”.

"Solo queremos trabajar"

Su historia es la de muchas latinoamericanas jóvenes: tras experimentar infancias llenas de carencias, niñas se convierten en madres adolescentes –en muchos casos tras sufrir abusos– y deben sacar a sus hijos adelante sin recibir ningún tipo de ayuda. El padre de César decidió no hacerse cargo del pequeño tras embarazar a Génesis.

“Yo lo hago (viajar con esta caravana rumbo a EEUU) para que en un futuro él no tenga que andar pidiendo, no tenga que andar en esas cosas. Él siempre ha sido el motor para seguir, aunque sé que lo ando arriesgando. Yo solo le pido a Dios que me ayude".

La periodista de Univision Ilia Calderón la conoció en Oaxaca. “Me da temor el señor ese", le dijo entonces Génesis, refieriéndose al presidente Donald Trump. "Solo queremos trabajar, no ir a hacer daño. No somos terroristas como él dice".

De allí, los jóvenes viajaron a Puebla, donde activistas les dieron refugio y ofrecieron talleres de orientación legal para solicitar asilo.

Días después, el periodista de Univision Pedro Ultreras la vio bajar de un autobús en Tijuana con su pequeño César en brazos e hizo esta foto. "Llegaron en la segunda ola de camiones con migrantes que salieron de Hermosillo, Sonora. Ella y su bebé han sido de los más vistos en los medios durante esta caravana", asegura.

Ultreras conoció a Génesis en Matías Romero, Oaxaca, México. "Casi siempre que la veo le pregunto por César. "Todo mundo lo quiere cargar en brazos. Es el migrante más pequeño de esta caravana".