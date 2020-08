Fue atacado tras denunciar al exlíder de La Luz del Mundo y consiguió asilo en EEUU: el periplo de Moisés Padilla

“Sentí como que algo me tronaba”, describió el primer piquetazo que recibió cerca de la nuca, en una entrevista que entonces concedió a Noticias Univision. “Sentí otros impactos en la parte de la espalda y de los costados (…) Cuando aflojé el cuerpo ellos pensaron que yo ya estaba muerto”, continuó.

“En este caso no descarto la posibilidad de que el atentado contra mi vida hubiera sido una ofrenda o un regalo de cumpleaños para Samuel Joaquín Flores”, acusó Padilla.

"Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene", relató al programa Detrás de la Noticia de Televisa. "Yo me sentí confundido (…) Pero como siempre en la iglesia nos han dicho que no debemos juzgar a un ‘varón de Dios’, yo callé", continuó.

Las denuncias que nadie escuchó

La denuncia también alega que en 1982, cuando tenía 16 años, fue invitado a un viaje a Puerto Vallarta con Joaquín Flores. “A base de engaños abusó (de mí) sexualmente al llevar acabo conmigo un acto erótico sexual, incluyendo una cópula, que me provocó un grave trastorno emocional y espiritual”, cita.

En su declaración señaló que el llamado ‘Apóstol’ le dijo que era un “ángel” que no tenía sexo y le pidió que no hablara nunca más sobre lo ocurrido. “Posteriormente me enteré que otra de mis hermanas era seducida por Samuel Joaquín y que Magdalena se encontraba sufriendo vejaciones”, agrega.