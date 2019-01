Más de 5,000 visas de matrimonio otorgó EEUU en una década a menores de edad

En Estados Unidos, los vacíos legales en la mayoría de los 50 estados dan pie al matrimonio forzado de adultos con niñas de hasta 12 años. Esa falla en el sistema ha contribuido no solo con las uniones forzadas, sino a que entre 2007 y 2017 el país aprobara miles de solicitudes de visas de cónyugues estadounidenses para sus parejas extranjeras y menores de edad.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA en inglés) permite que un menor de edad pueda pedir una visa para su esposo o prometido en otro país y que un estadounidense pueda pedir una visa para su pareja extranjera menor de edad. Y aunque haya una niña involucrada en el proceso, el informe del comité recrimina que no se requiera el consentimiento de los padres o de una corte para acceder a un beneficio migratorio en ninguno de los casos.

"Mi pasaporte me arruinó la vida"

"Mi pasaporte me arruinó la vida", dijo a la agencia AP la joven, ahora con 29 años y de vuelta a Nueva York. "Yo fui un pasaporte para él. Todos querían que él se viniera y esa era la manera de lograrlo".

Pero en marzo de 2005 logró escapar de su esposo —luego de varios intentos— y volvió a Estados Unidos. Ella no recuerda haber introducido la solicitud de una visa para su primo. Pero supo que sí había sido hecha luego de contactar al Comité de Seguridad Nacional del Senado, que encontró que el beneficio migratorio para su esposo había sido aprobado en 2004, aunque fue eliminado años después de su huida de Pakistán.

"Yo era una niña. Por eso quiero saber ¿por qué no se encendió (para las autoridades migratorias) una alerta? Quien quiera que haya procesado esa aplicación, ¿no se dio cuenta?", se preguntó.

Matrimonios a los 14, 13, 12 años

Muchos estados en Estados Unidos han intentado modificar sus leyes para frenar el matrimonio infantil, un problema del que el país no tiene estadísticas nacionales. Organizaciones de derechos humanos, como Unchained at last, encontraron que en Carolina del Sur y en Alaska, entre los años 2000 y 2010, hubo matrimonios con niñas hasta de 12 años. Y en Virginia, Nueva York o Maryland está permitido que las niñas (o niños) menores de 16 contraigan matrimonio siempre que se tenga un permiso de una corte.