Denuncian al guardia de un centro de detención de migrantes en Texas por agredir a un niño hondureño de cinco años

Un guardia de seguridad de un centro de detención de migrantes en Texas, fue acusado de agredir físicamente a un niño hondureño de cinco años , de acuerdo a una denuncia presentada en el Departamento de Seguridad Nacional a la que The Guardian tuvo acceso.

El guardia presuntamente agarró la muñeca del niño “muy fuerte” y no la soltó”. La madre del niño le dijo al guardia que lo soltara e intentó retirar la mano de su hijo, pero el guardia siguió presionándolo”, según la denuncia. “Finalmente liberó al niño y amenazó con castigarlo si lo golpeaba de nuevo”.

Como consecuencia de la agresión, el niño ahora se muerde las uñas hasta que le sangran, le teme a los funcionarios hombres del centro y no quiere jugar, comer o dormir, dice la queja.

Este jueves la denuncia fue presentada por Katie Shepherd, abogada defensora de American Immigration Council’s Immigration Justice Campaign, ante el Departamento de Seguridad Nacional.

"No pudo evitar que alguien lastimara a su hijo y, aunque ha intentado denunciarlo, no ha recibido ninguna información sobre los resultados, por lo que todavía no tiene control sobre si el centro de detención permitió que ese miembro del personal regresara”, dijo Murdza.