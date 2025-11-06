"5 tiros, 7 agujeros": así presumió este agente de la Patrulla Fronteriza de disparar contra una mujer en Chicago

Video Agentes federales detienen a varias personas durante un operativo en Chicago: las noticias del día

Los mensajes de texto enviados por un miembro de la Patrulla Fronteriza a sus colegas parecen mostrar que se jactó de sus habilidades tras disparar repetidamente a una mujer en Chicago tras una colisión entre sus vehículos.

El agente Charles Exum disparó cinco veces contra Marimar Martínez el pasado 4 de octubre, después de que ella y otro conductor supuestamente embistieran con sus vehículos a la camioneta conducida por Exum, según la versión de las autoridades.

La mujer, que es ciudadana estadounidense, alega, sin embargo, lo contrario: que fue el vehículo de la Patrulla Fronteriza el que se desvió y golpeó a su auto.

Los mensajes de Exum fueron presentados como evidencia en un tribunal federal este miércoles. Martínez, de 30 años, y Anthony Ian Santos Ruiz, de 21, están acusados de atacar a un agente federal usando un arma mortal o peligrosa.

El incidente se registró en Chicago mientras tenía lugar en la ciudad la “Operación Midway Blitz”, como parte de la batida de Donald Trump contra la inmigración ilegal que ha dejado ya miles de detenidos.

¿Qué decían los mensajes del agente que disparó contra Martínez?

En el texto enviado a sus colegas, el agente escribió que tenía “una enmienda que agregar” a su historia. “Disparé cinco veces y ella tenía siete agujeros. Anoten eso en su libro, chicos”, se lee en el mensaje.

Cuando durante la audiencia se le pidió a Exum que explicara sus mensajes, respondió: “Eso significa que las acciones ilegales tienen consecuencias ilegales”.

Así, el agente defendió el uso de la fuerza contra la mujer y aseguró que su vida corría peligro. “Hice lo que tenía que hacer”, insistió.

El pasado 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el tiroteo había ocurrido, pero alegó en un comunicado que los agentes “fueron embestidos por vehículos y rodeados por 10 autos”.

Cuando los agentes salieron de su vehículo, “una persona sospechosa intentó atropellarlos, lo que obligó a los agentes a disparar en defensa propia”, agregó.

Ningún agente resultó herido de gravedad durante el suceso.

La portavoz del DHS Tricia McLaughlin dijo que la mujer herida portaba un arma semiautomática.

Martínez fue atendida en un hospital y dada de alta antes de que el FBI la arrestara.

La defensa critica una posible destrucción de pruebas

Cuando fue interrogado este miércoles por un abogado de Martínez, el agente Exum aseguró que es instructor de armas de fuego. “Me enorgullezco de mis habilidades de tiro”, declaró, según recogió del diario Chicago Sun-Times.

Los abogados de Martínez mostraron también su preocupación por la posible destrucción de pruebas después de que se permitiera a Exum quedarse con la camioneta dañada durante la colisión y conducirla hasta su estado natal de Maine.

La jueza de distrito de EEUU, Georgia Alexakis, preguntó por qué los autos de los dos conductores acusados habían permanecido en Chicago como prueba, pero al del agente se le permitió circular con normalidad.

"Lo que me genera mucha inquietud es el trato diferenciado que han recibido los vehículos", afirmó Alexakis.

Los abogados del gobierno defendieron las decisiones de los agentes federales, y aseguró que se había conservado toda evidencia relevante antes de devolver el vehículo de Exum.

El agente dijo que se tomaron fotografías del daño sufrido por su vehículo, pero que no se le dijo que lo debía preservar en ese mismo estado, por lo que arregló las marcas de los roces una vez que llegó a Maine.

La polémica actuación (y con pocos límites) de las autoridades migratorias en Chicago

Los agentes federales de inmigración en el área de Chicago han sido acusados de uso innecesario de la fuerza, incluyendo el uso de bolas de pimienta, gas lacrimógeno y otras tácticas contra personas que protestan contra las políticas federales de inmigración y la detención de inmigrantes.

Estas tácticas agresivas han provocado las protestas de miles de residentes y la presentación de demandas ante los tribunales.

Otra jueza federal dijo este jueves que ordenará a los agentes federales en Chicago restringir el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y medios de comunicación, diciendo que las prácticas actuales violan sus derechos constitucionales.

El fallo de la magistrada Sara Ellis, que se espera sea apelado por el gobierno de Trump, llega tras una orden temporal anterior que requería que los agentes usaran insignias distintivas y les prohibía usar ciertas técnicas de control de disturbios, como el gas lacrimógeno, contra manifestantes pacíficos y periodistas.

