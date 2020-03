Falta de protocolo pone en riesgo de contagio por coronavirus a miles de inmigrantes

Mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vigilan de cerca el brote de coronavirus que se extiende por más de 100 países, aquí en Estados Unidos las preocupaciones aumentan, no tanto por la peligrosidad de contagio del virus, sino errores en los protocolos de prevención.

No fue sino hasta el siguiente día, martes, que los administradores de la Corte “obtuvieron el permiso 'oficial' para publicar prácticamente los mismos artículos con las misma información”, indicó Marks.

La Asociación denunció el bloqueo a la información de los CDC en su cuenta de la red social Twitter: “NAIJ había recomendado a los jueces de inmigración que publicaran en los tribunales las versiones en inglés y español de los carteles de los CDC ‘Stop the Spread of Germs’ y ‘Symptoms of Coronavirus Disease 2019’. EOIR ordenó que fueran removidos”.