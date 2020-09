Exjueces exigen a la Corte de Inmigración medidas para evitar contagios por covid-19 en tribunales

La denominada Mesa Redonda de exjueces de Inmigración (The Round Table of Former Immigration Judges) dijo que apoyaba los esfuerzos que lleva a cabo el capítulo de Nueva Jersey de AILA ”para garantizar que la Corte de Inmigración de Newark adopte las medidas adecuadas de salud y seguridad para los litigantes y el personal, mientras se protegen los derechos fundamentales al debido proceso de quienes comparecen ante los tribunales”.