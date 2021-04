Estudiantes con visas F y M podrán seguir con clases en línea: gobierno extiende regla por pandemia

Pero aquellos que piden una visa y sus clases serán totalmente vía internet, no podrán hacerlo hasta que se normalicen las clases presenciales.

El reglamento

Sin embargo, advierte que la guía de marzo de 2020 “se aplica a los estudiantes no inmigrantes que se inscribieron activamente en una escuela de Estados Unidos".

De acuerdo con el documento, “los estudiantes F y M nuevos o iniciales que no estaban inscritos previamente en un programa de estudio el 9 de marzo de 2020, no podrán ingresar a Estados Unidos como estudiantes no inmigrantes para el año académico 2021-22 si su curso de estudio es 100 por ciento en línea".