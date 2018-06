En su consultorio en Los Ángeles, el pediatra Ilan Shapiro, vocero de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), contó a Univision Noticias que ha constatado las circunstancias extremas que viven estas familias al huir de sus países o cuando deciden enviar a sus hijos a cruzar la frontera no por opción, sino por desesperación ante la violencia que viven.

“ Me ha tocado atender a familiares que envían a su hija con anticonceptivos, en vez de con un osito de peluche. Ya eso define la realidad de lo que estos niños pueden enfrentar durante el periplo. Así será la desesperación, para que como padre sientas que la mejor opción es mandar a tu hija a una travesía sin saber el resultado final, pero apostando a que será mejor que lo que ya vives en ese lugar”, dice.

Estrés tóxico

“Las consecuencias no son exclusivas para ese niño que está frente a nosotros, sino para ese mismo niño cuando sea un adulto de 20, 30 años. El estrés tóxico genera secuelas de por vida y no exclusivamente psicológicas”, aclara Shapiro.

Retrasos en el desarrollo

“Sabemos por muchos estudios que la separación temprana de los padres hace que los niños no se desarrollen ni física, ni psicológicamente como aquellos que tienen relaciones estables con sus progenitores”, aclara. “El crecimiento se retrasa y no se alcanza el potencial de desarrollo que hubiera sido posible si el trauma no hubiera ocurrido”.