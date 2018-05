La denuncia de la desaparición de unos 1,500 menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo creó más confusión respecto a cómo el gobierno de Donald Trump maneja estos casos que generaron una crisis en 2014. Univision Noticias salió en busca de respuestas para esclarecer qué sucedió con ellos.

No se perdieron, sino que el gobierno perdió el rastro de ellos.

Eric Hargan, subsecretario del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), dependencia encargada de cuidar a estos menores mientras son procesados por las cortes de inmigración, aclaró que los menores no están “desaparecidos”.

En todos los casos, a las personas que recibieron a estos menores les fue investigado su récord criminal. Pero cuando el gobierno trató de contactar a los responsables de esos menores a través de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR) “simplemente no respondieron (el teléfono) o no pudieron ser contactados”.

El gobierno dice que la ORR, que es parte del Departamento de Salud, comenzó en 2016 a realizar llamadas voluntarias 30 días después de liberar a los menores para asegurarse de que ellos y sus patrocinadores no requirieran servicios adicionales.

Este paso no es obligatorio ni se hizo anteriormente, dice el comunicado de Hargan, pero “ahora se utiliza para confundir y difundir información errónea” respecto al paradero de estos niños.

No se sabe. El gobierno dice que la razón principal para explicar la “desaparición” de estos menores es el hecho de que algunos de los adultos que se responsabilizaron de ellos son indocumentados y no quieren que las autoridades federales los contacten.

¿Hay alguna diferencia entre lo que hizo Obama y lo que hace Trump respecto a quién le entrega a un menor no acompañado?

El gobierno de Trump no tiene los recursos suficientes para mantenerlos en custodia (dado que el Congreso no le ha aprobado los fondos para poner en vigor su política fronteriza), y según el acuerdo judicial Flores versus Meese, de 1997, no puede privar de libertad a menores de edad.