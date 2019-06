En busca de migrantes: cómo la presión de EEUU activó antes de tiempo a la nueva Guardia Nacional de México

La orden que tienen los agentes, junto con Policías Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración, es detener a toda persona que no cuente con documentación que acredite su estancia legal en México y en esa labor revisan vehículos de transporte público y privado.

La agencia de noticias The Associated Press presenció a alrededor de 10 soldados armados en un puesto de revisión cerca de Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chiapas. Los efectivos portaban brazaletes negros que los identificaban como miembros de la Guardia Nacional. El personal castrense detuvo vehículos para que los agentes de migración revisaran identificaciones y retiraran a los pasajeros que no portaran documentos.