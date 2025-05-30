Cambiar Ciudad
Detención

La secretaria Noem acusa a un inmigrante de querer asesinar a Trump: las investigaciones señalan que no es culpable

Mientras la secretaria de Seguridad Nacional señala a un inmigrante de origen mexicano de enviar una carta amenazante, investigadores dudan de su culpabilidad, según reportes del canal CNN. El hombre sigue en custodia federal y las indagaciones están en proceso.

Por:
Univision
Video Gobierno Trump dice que trabaja para devolver a EEUU a un guatemalteco expulsado a México por error

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en su cuenta de la red social X la foto de un hombre de origen mexicano al que acusa de enviar una carta escrita a mano a una oficina federal en la que "amenazaba con asesinar al presidente Trump". Pero los investigadores del caso no están seguros de que este inmigrante —cuyo nombre también fue publicado por Noem— sea el responsable: creen que mas bien fue víctima de una trampa.

El canal de noticias CNN cita a autoridades relacionadas con la investigación que explicaron que, tras realizar una prueba de caligrafía, creen que el hombre no escribió esta carta. Sospechan que el autor es una persona que está a la espera de juicio por un robo y agresión en el que el inmigrante señalado por Noem es la víctima. De hecho, consideran que no es creíble la amenaza de muerte al presidente que se expresa en la misiva.

Los investigadores explicaron a CNN que creen que la persona involucrada en la escritura de la carta —cuyo nombre no ha sido divulgado— busca que el inmigrante sea deportado antes de que inicie el juicio por el robo y agresión.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró en una nota de prensa que la carta fue enviada el 21 de mayo de 2025 a un ofical de inteligencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En su contenido expresa que está "cansado" de las medidas de Trump en contra de los mexicanos y que se autodeportaría después de agredir al mandatario en alguno de sus mitines.

Captura de pantalla de la carta divulgada por el DHS.
Captura de pantalla de la carta divulgada por el DHS.
Imagen Departamento de Seguridad Nacional


Aunque el inmigrante no ha sido sentenciado —dijo un funcionario de la Oficina de la Fiscalía del Distrito Este de Wisconsin—, Noem y la propia página del DHS compartieron sus fotos e identidad. Un alto funcionario de DHS respondió a Univision Noticias en un correo que "la investigación sobre la amenaza sigue en proceso" y que el inmigrante permanecerá en custodia federal. No respondieron preguntas sobre su posible deportación antes del inicio del juicio en el que es víctima.

En la nota de prensa, el Departamento explica que fue llevado a la cárcel del condado Dodge en Juneau, Wisconsin, a la espera de su proceso de deportación. El inmigrante, explican, había reingresado al país de forma ilegal unas nueve veces entre 1998 y 2005. Aseguran que tiene historia criminal por tres delitos: huir de la escena tras un accidente de tráfico, daño a la propiedad y violencia doméstica.

Al celebrar la detención del inmigrante, Noem asegura que la amenaza al presidente ocurre menos de un año después del atentado en contra de Trump en julio de 2024, en Butler, Pennsylvania.

DetenciónOperativos de ICEControl de Inmigración y Aduanas (ICE)DeportacionesEstados UnidosDonald TrumpMéxico

