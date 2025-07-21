El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, amenaza con "inundar" a las ciudades santuario con agentes migratorios

El gobierno de Donald Trump insiste en aplicar su agresiva política migratoria en las llamadas ciudades santuario, como Los Ángeles o Nueva York, y afirma que enviará a agentes de inmigración a las comunidades y sitios de trabajo para "arrestar a los tipos malos".

"Las ciudades santuario son ahora nuestra prioridad" en la ofensiva migratoria, dijo este lunes el zar de la frontera del gobierno de Trump, Tom Homan, durante una rueda de prensa desde el Departamento de Seguridad Nacional.

PUBLICIDAD

"Vamos a inundarlas con agentes (migratorios), y las ciudades santuario tendrán exactamente lo que no quieren, más agentes en las comunidades y en los sitios de trabajo", dijo Homan.

El funcionario aseguró que "trabajará duro" con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem para "mantener la promesa del presidente hecha hace varias semanas de que las ciudades santuario son santuarios para los criminales".

Trump ha criticado a ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Boston por negarse a asistir a los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sus operativos de detenciones de inmigrantes indocumentados.

Estas ciudades, tienen leyes y políticas de larga data que limitan o restringen las actuaciones de los gobiernos locales y sus fuerzas de seguridad en los temas migratorios, de carácter federal.

Nuevas críticas contra las autoridades de Nueva York, un feudo demócrata, como California, vinieron desde el fin de semana de parte de Trump y sus funcionarios, después de que dos inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos fueran detenidos en relación con el tiroteo al agente de Aduanas y Protección de Fronteras en un parque de Nueva York.

Con información de AP

Vea también: