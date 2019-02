El temor en Carolina del Norte mantiene a muchos indocumentados encerrados en sus casas

El miedo está causando estragos en Carolina del Norte tras los masivos operativos de ICE que dejaron más de 200 arrestados . Trabajadores se quedan en sus casas y estudiantes no están yendo a clases porque sus padres no se atreven a llevarlos . Temen que si salen de sus casas sean arrestados por agentes federales y puestos en proceso de deportación.

Temores en aumento

“Todos los días recibo llamadas de gente que no fue al trabajo o no llevó a sus hijos a la escuela. Se quedan encerrados por los rumores. Se enteran que la migra anda en la calle y ya no salen”, agrega.