“El procurador general comparó a los abogados de inmigración y los abogados de defensa penal federal con ‘filtraciones de agua debajo de una presa’ y concluyó superficialmente que no tienen ningún deber o interés en mantener la integridad del sistema judicial migratorio”, agregaron.

Qué dijo Ses

sions

“Nuestro objetivo no es simplemente enjuiciar más, sino disuadir y poner fin a la ilegalidad . Para eso estamos decididamente comprometidos”, advirtió el fiscal general durante la juramentación de 44 nuevos jueces de inmigración. Y prometió que “el número de extranjeros ilegales y el número de reclamos sin fundamento caerán”.

Acusan interferencia

Qué dicen los jueces

“Es una avenida para priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve los intereses del debido proceso y administración inteligente de la ley”, apuntó. Marks dijo además que, “por décadas hemos seguido el mecanismo de cerrar los casos administrativamente. No es algo nuevo, es algo que se ha usado en las cortes por décadas, y no solo de inmigración, también en los tribunales civiles y criminales”.