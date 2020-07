El gobierno anuncia cambio a los programas de estudiantes extranjeros F y M y amenaza con deportaciones

Agregó que las exenciones temporales al reglamento vigente para el semestre de otoño del 2020, incluye que los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea “no pueden tomar” la totalidad de los cursos del programa en línea y “permanecer en Estados Unidos”.

Salida inmediata

Durante el año fiscal 2018, el DHS registró poco más de 1.9 millones de admisiones de extranjeros con este tipo de visa, entre portadores principales (F1) y cónyuges o dependientes (F2). En cuanto a la visa M, esta es muy parecida a la F1 “porque también es para estudiantes”, explica la guía. “La diferencia es que se concede para realizar ciertos estudios específicos tales como programas vocacionales o no académicos (estudios técnicos, por ejemplo), cursos de cocina, idiomas o cursos de vuelo”.

La nueva norma

Bajo el nuevo reglamento, “los estudiantes no inmigrantes F-1 que asisten a escuelas que operan bajo clases normales en persona están sujetos a las regulaciones federales existentes”, señala el comunicado.

Indica que los estudiantes elegibles tipo F pueden tomar un máximo de una clase o tres horas de crédito en línea y que los estudiantes no inmigrantes F-1 “que asisten a escuelas que adoptan un modelo híbrido, es decir, una combinación de clases en línea y en persona, se les permitirá tomar más de una clase o tres horas de crédito en línea”.

“Estas escuelas deben certificar a SEVP, a través del Formulario I-20 (certificado de elegibilidad para el estado de estudiante no inmigrante), autenticando que el programa no está completamente en línea, que el estudiante no está tomando un curso completamente en línea este semestre y que el estudiante está tomando la cantidad mínima de clases en línea requeridas para hacer un progreso normal en su programa de grado”.