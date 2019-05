El equipo de Guaidó pide al gobierno de Trump TPS para los venezolanos indocumentados

"El mensaje que damos como gobierno de Venezuela es que necesitamos el apoyo de esta administración y de todas las instancias de gobierno de EEUU para proteger temporalmente a los venezolanos", afirmó el ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington designado por Guaidó, Gustavo Marcano. "Esta protección que estamos solicitando no es para siempre sino mientras logramos salir del narcorrégimen y que va a permitir (a los venezolanos) trabajar y tener un estatus legal mientras llega ese momento que está cada día más cerca", dijo en referencia a la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

Marcano hizo las declaraciones en una rueda de prensa acompañado de las congresistas demócratas de Florida Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell en la que ambas reclamaron a Trump protección inmediata para los venezolanos que huyen de la crisis política y humanitaria de su país. Pese a que la solicitud del TPS para los venezolanos no es nueva y a que cuenta con apoyo de congresistas de ambos partidos , se trata de la primera vez que el gobierno de Guaidó, al que Trump reconoce como legítimo, habla de la solicitud públicamente.

Los diplomáticos nombrados por el presidente interino no tienen por el momento la capacidad de emitir pasaportes después de que denunciaran que el sistema consular fue "desmantelado" por sus predecesores y en Venezuela el sistema de identificación nacional sigue contralado por el régimen de Maduro.

"Hoy en día no hay instancias donde los venezolanos podamos ir a renovar los pasaportes", reconoció Marcano este lunes. "A los venezolanos se les está violentando su derecho a la identidad que es un derecho humano fundamental desde hace mucho tiempo y esto está afectando a estudiantes que necesitan, por ejemplo, inscribirse o continuar sus estudios en las universidades de EEUU o perjudica a algún venezolano que simplemente va a sacar su permiso de trabajo, su licencia de conducir o para acceder a la salud".

"No hay que esperar un día más"

Por su parte, la congresista Debbie Mucarsel-Powell le pidió al presidente Trump que apruebe de inmediato el TPS para los venezolanos. "No hay que esperar un día más", dijo la legisladora de origen ecuatoriano. "No se puede hablar de apoyar a Juan Guaidó y al pueblo venezolano a restaurar la democracia sin ayudar a los venezolanos" que están en Estados Unidos.

"También estamos exigiendo que la administración no continúe deportando a los venezolanos si no son criminales: huir de una dictadura criminal y buscar refugio en este país no debería ser un crimen", añadió Mucarsel-Powell. "Este tipo de situación es exactamente el tipo de crisis por la que el TPS fue creado".