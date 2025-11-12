'Llegaron al infierno': un informe documenta torturas y abusos a los venezolanos enviados al Cecot

Video Siguen las denuncias sobre abusos físicos y torturas psicológicas en el CECOT: análisis

Un nuevo informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW) y el grupo de derechos humanos Cristosal denuncia que los venezolanos enviados por el gobierno de EEUU a El Salvador en marzo y abril de este año fueron torturados y sometidos a abusos, incluidos casos de violencia sexual.

El informe, de 90 páginas, se titula 'Llegaron al infierno': tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador' y ofrece un panorama bien documentado sobre el trato que recibieron los más de 250 venezolanos enviados por Estados Unidos a ese centro penitenciario en la nación centroamericana.

El reporte da cuenta de casos de devolución, o sea, de personas siendo trasladadas a un lugar en el que corren peligro de sufrir tortura o persecución, de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones inhumanas y violencia sexual.

Como "condiciones inhumanas" se incluyen la incomunicación, la denegación de higiene y saneamiento básicos, una alimentación inadecuada, acceso limitado a atención médica y medicinas o la falta de actividades recreativas o educativas, lo que, como menciona el informe, "viola varias disposiciones de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como las 'Reglas Mandela'".

El gobierno de EEUU pagó millones de dólares a El Salvador para que recibiera a un grupo de migrantes venezolanos en la megacárcel creada por orden del presidente Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas, contra la cual hay importantes denuncias por violaciones de derechos humanos.

Entre marzo y abril de 2025, EEUU envió a 252 venezolanos a esa polémica prisión, alegando que eran miembros del Tren de Aragua, un grupo criminal que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera. Allí estuvieron aproximadamente cuatro meses, hasta el 18 de julio, cuando un intercambio de prisioneros entre El Salvador y Venezuela les permitió volver a su país natal.

“La administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Los testimonios recogidos en este informe concuerdan con las historias que algunos de esos venezolanos han contado a Univision Noticias. Aquí puedes leer una de ellas:

Los testimonios de algunos de los venezolanos que estuvieron en el Cecot

"Llegaron al infierno" fue la frase con la que el director del Cecot recibió al grupo de venezolanos enviados por Estados Unidos, cuenta en el informe uno de ellos, identificado como Gonzalo.

El maltrato y los golpes comenzaron desde que aterrizó el avión, cuando los agentes obligaron a todos a arrodillarse con la cabeza gacha. Cuando él les dijo que tenía un problema en la columna y no podía mantener la cabeza baja, uno de los agentes lo golpeó en la nuca con un bastón. En el autobús en el que los trasladaron al Cecot también lo golpearon. Luego, al llegar, los arrodillaron para afeitarles la cabeza.

En ese momento, cuenta Gonzalo en el reporte: “Uno de los oficiales me golpeó en las piernas con un bastón y caí al suelo de rodillas”.

El testimonio de Gonzalo da cuenta de una violencia sistemática contra él y el resto de los venezolanos: “Los custodios me dieron muchos golpes, en el pasillo del módulo y en la celda de castigo. Nos golpeaban casi todos los días”.

Video Golpizas, torturas y traumas: venezolanos liberados del Cecot describen el "infierno" que vivieron



Este patrón se repite con los demás entrevistados.

Otro venezolano, identificado en el informe como Daniel B., describió cómo fue golpeado después de haber sido entrevistado por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja que visitaron la cárcel en mayo. Contó que los guardias lo llevaron a 'la Isla', donde lo golpearon con un bastón hasta que empezó a sangrar por la nariz.

“Me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre. Mis compañeros gritaban auxilio, que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo nos querían hacer sufrir", declaró.

Además, tres de los venezolanos que hablaron con Human Rights Watch y Cristosal dijeron haber sido víctimas de violencia sexual. Uno de ellos contó que los guardias lo llevaron a 'la Isla' y lo golpearon. Luego abusaron sexualmente de él, lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos y "jugaron con sus bastones en mi cuerpo", dijo.

Varios de los entrevistados en el informe creen que hubo más casos de abuso sexual, pero que es muy probable que las víctimas no quieran hablar de lo que sufrieron.

Mira aquí el duro testimonio que compartió con Univision Noticias Andry Hernández, de la comunidad LGBTQ+, quien fue detenido en EEUU y deportado al Cecot tras presentarse a su cita de inmigración, como solicitante de asilo:

Video “Me obligaron a hacer sexo oral”: venezolano enviado al Cecot cuenta las torturas que sufrió

Qué concluye y cómo se elaboró el informe de Human Rights Watch

Como parte de la investigación, HRW y Cristosal entrevistaron a 40 de los 252 venezolanos detenidos en el Cecot, así como a otras 150 personas relacionadas con el caso, como sus familiares, abogados y otros. Revisaron fotografías de heridas y golpes, bases de datos de antecedentes penales y documentación migratoria de los migrantes en Estados Unidos.

El Grupo Independiente de Expertos Forenses corroboró las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses, en conjunto con una investigación realizada por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.

Ambas organizaciones concluyeron que los 252 venezolanos enviados al Cecot fueron sometidos a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a condiciones carcelarias inhumanas, torturas, golpizas constantes y otras formas de maltrato, incluida la violencia sexual.

Los episodios de maltrato físico y psicológico, concluye el informe, no fueron incidentes aislados, sino parte de un esquema de violencia sistémica como parte de "una práctica diseñada para someter, humillar y disciplinar a los detenidos".

También concluyeron que en muchos de los casos documentados las personas no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, Venezuela ni en otros países de América Latina. Al menos 62 de ellos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en EEUU estaban en trámite y a pesar de haber superado la evaluación de 'miedo creíble' inicial, según dijeron familiares y abogados. Eso les daba derecho a una audiencia completa ante un juez de inmigración.

Solo un 3% de los venezolanos enviados al Cecot había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento, agrega el informe.