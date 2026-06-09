Departamento de Justicia Dos mexicanos, una cubana y un colombiano: ¿quiénes son los 17 extranjeros a los que el Departamento de Justicia les quiere quitar la ciudadanía? Los casos forman parte de una ofensiva federal de revisión de naturalizaciones en la que, según las autoridades, se han identificado patrones de engaño relacionados con antecedentes penales no revelados, identidades falsas y delitos cometidos antes o durante la obtención de la ciudadanía

Video Justicia busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 extranjeros por fraude y delitos graves

El Departamento de Justicia presentó demandas civiles para revocar la ciudadanía de 17 personas naturalizadas, a quienes acusa de haber obtenido la nacionalidad mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas durante sus procesos migratorios.

Los casos forman parte de una ofensiva federal de revisión de naturalizaciones en la que, según las autoridades, se han identificado patrones de engaño relacionados con antecedentes penales no revelados, identidades falsas y delitos cometidos antes o durante la obtención de la ciudadanía.

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De acuerdo con el gobierno, la ciudadanía puede ser retirada legalmente cuando se demuestra que fue obtenida de manera fraudulenta o sin cumplir los requisitos de elegibilidad, como la “buena conducta moral”. Las demandas, presentadas en distintos tribunales federales, incluyen acusaciones que van desde abuso sexual de menores hasta fraude financiero multimillonario, lavado de dinero, tráfico de drogas, fraude de visas y esquemas de corrupción. El Departamento de Justicia sostiene que estos procesos son civiles y buscan corregir casos en los que los solicitantes habrían engañado al sistema migratorio.

¿Quiénes son los 17 a los que Estados Unidos busca quitar la ciudadanía?

Leidys Delmas García (Cuba): Fue acusada de conspiración para cometer fraude en el sistema de salud en Florida. De acuerdo con la denuncia, habría operado junto con otros involucrados una red de clínicas de fisioterapia que facturaron de manera fraudulenta a aseguradoras privadas como Blue Cross Blue Shield por más de 36 millones de dólares en servicios que no eran médicamente necesarios o que directamente nunca se realizaron. Durante su proceso de naturalización, habría declarado bajo juramento que no tenía antecedentes ni había proporcionado información falsa a autoridades migratorias.

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Jean Claude Alfred (Haití): Se le acusa de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad desde antes de solicitar la ciudadanía estadounidense y de haber continuado con esa conducta durante su proceso de naturalización. Las autoridades sostienen que ocultó deliberadamente estos hechos al gobierno federal cuando declaró bajo juramento que no había cometido delitos ni había sido arrestado por conductas criminales. Posteriormente, fue condenado en Florida por intento de agresión sexual y agresión indecente contra una menor.

Andrea Marroquín (Colombia): Es señalada por presunto lavado de dinero, fraude electrónico y bancario, además de ocultar vínculos con actividades de narcotráfico relacionadas con su entorno familiar. Según la acusación, habría utilizado recursos de origen ilícito para realizar inversiones inmobiliarias en Miami y habría obtenido la ciudadanía en 2009 tras omitir información relevante sobre su historial financiero y legal, incluyendo su participación en esquemas de fraude.

María Lourdes Montoya (México): Está acusada de suplantación de identidad para obtener beneficios migratorios. De acuerdo con la denuncia, se habría presentado como esposa de un ciudadano estadounidense fallecido para obtener la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía, a pesar de que no existía un matrimonio válido con dicha persona. Las autoridades afirman que conocía el fraude y aun así lo utilizó para avanzar en su estatus migratorio.

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Tahir Lekaj (Yugoslavia): Es señalado por haber ocultado durante su solicitud de naturalización que había cometido abusos sexuales contra una menor de edad antes de convertirse en ciudadano estadounidense. Años después de su naturalización, fue condenado en Connecticut por múltiples cargos de abuso sexual de una menor de 15 años, con evidencia de que los hechos comenzaron cuando la víctima tenía alrededor de 10 años.

Talman Harris (Jamaica): Se le acusa de participar en un esquema de manipulación del mercado de valores durante varios años, incluyendo el periodo en que tramitaba su ciudadanía. Según la denuncia, habría conspirado para inflar artificialmente el precio y volumen de acciones de empresas, generando inversiones por más de 54 millones de dólares y pérdidas millonarias a inversionistas. Posteriormente fue condenado por fraude electrónico y conspiración para fraude de valores.

Armando Mendoza (México): Está acusado de haber recibido y poseído material sexual explícito de menores antes y durante su proceso de naturalización, mientras afirmaba bajo juramento no haber cometido delitos. Posteriormente, se declaró culpable de estos hechos, que las autoridades consideran incompatibles con el requisito de buena conducta moral exigido para obtener la ciudadanía.

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Neeraj Sharma (India): Es señalado por haber firmado y presentado múltiples solicitudes fraudulentas de visas H-1B mediante el uso de documentos falsificados y declaraciones engañosas. Según la denuncia, estas acciones ocurrieron antes de su naturalización y posteriormente fue condenado por fraude y abuso del sistema de visas, tras haber obtenido la ciudadanía en 2017 con base en información falsa.

Federico Michel Fermín (República Dominicana): Fue condenado por conspiración para distribuir medicamentos recetados sin licencia, en un esquema que implicó la alteración de empaques y la distribución ilegal de medicamentos a gran escala. Durante su proceso de naturalización, habría negado bajo juramento haber cometido delitos o haber engañado a autoridades estadounidenses.

Abdikadir Ali Kadiye (Somalia): Es acusado de haber utilizado dos identidades distintas para intentar ingresar a Estados Unidos y obtener beneficios migratorios. Según la denuncia, presentó solicitudes con nombres diferentes y ocultó este uso de identidades múltiples durante su proceso de naturalización.

Victor San Shing Kwok (China): Está señalado por haber omitido información relevante en su solicitud de residencia y ciudadanía, incluyendo una orden previa de deportación. Las autoridades sostienen que utilizó el matrimonio con una ciudadana estadounidense como vía migratoria sin revelar su historial de inmigración irregular.

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Louise Hunkporti (Congo): Es acusada de haber presentado una identidad falsa tras la negación de un beneficio migratorio en 1995. Años después, se naturalizó con una identidad distinta, pero las huellas dactilares revelaron coincidencias que demostraron el uso de información fraudulenta en múltiples solicitudes.

Fernando Cristancho (Colombia): Fue condenado por abuso sexual de menores mientras ejercía un rol religioso de liderazgo, donde habría utilizado su posición para acceder y agredir a víctimas. Las autoridades afirman que ocultó estos delitos durante su proceso de naturalización y posteriormente fue sentenciado a una larga pena de prisión.

Ronnie Price (Trinidad y Tobago): Se le acusa de haber mantenido una relación sexual con una menor de edad antes de su naturalización y de haber ocultado este hecho durante su entrevista migratoria, afirmando falsamente no tener antecedentes criminales.

Rodger George Gurdon (Jamaica): Es señalado por participar en conspiraciones para el robo de productos médicos del Departamento de Defensa y por tráfico de marihuana a gran escala. Las autoridades indican que estos delitos ocurrieron antes de su naturalización y que posteriormente fue condenado por varios de estos cargos.

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Jheromell Obejera Arcilla (Filipinas): Está acusado de abuso sexual de una menor dentro de su entorno familiar antes y durante su proceso de naturalización, hechos que posteriormente fueron confirmados mediante acusación formal y declaración de culpabilidad.

Milagros Marileisis Acosta Torres (Cuba): Es señalada por participar en una conspiración para defraudar a un casino tribal en Florida mediante la creación de vales falsos y movimientos financieros para ocultar ganancias ilícitas. Las autoridades sostienen que mintió en su proceso de naturalización al negar haber cometido delitos o haber sido arrestada previamente.