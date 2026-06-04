denuncia Obligaba a los alumnos a ver Cincuenta sombras de Grey: revelan nuevos y perturbadores detalles en caso de exprofesora acusada de abuso sexual en Georgia Documentos judiciales señalan que envió mensajes de contenido sexual a varios alumnos

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Una exprofesora de secundaria en Georgia enfrenta nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada con estudiantes, luego de que documentos judiciales revelaran presuntos incidentes adicionales más allá de los cargos por los que fue arrestada el mes pasado.

De acuerdo con información publicada por la revista People, Maris Nichols, de 25 años, fue detenida el 8 de mayo y acusada de dos cargos de agresión sexual por parte de una persona que ejercía autoridad o supervisión sobre estudiantes. La mujer impartía clases en la escuela secundaria Alexander, ubicada en Douglasville, al oeste de Atlanta.

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Las autoridades sostienen que Nichols habría mantenido encuentros sexuales con un estudiante en al menos dos ocasiones durante la primavera de este año. Según órdenes de arresto revisadas por People, uno de los incidentes habría ocurrido el 23 de abril dentro de un armario de la escuela, mientras que otro se habría registrado el 2 de mayo en un vehículo estacionado frente a una vivienda.

Surgen nuevas acusaciones en documentos judiciales

A finales de mayo, fiscales presentaron nuevas órdenes de arresto que incluyen acusaciones adicionales relacionadas con otros estudiantes.

Uno de los documentos señala que la exprofesora habría mantenido relaciones sexuales con un alumno en un campo de golf, presuntamente dentro de una camioneta, el 3 de mayo.

Otra denuncia sostiene que Nichols obligó a una estudiante a ver la película Cincuenta Sombras de Grey y a participar en conversaciones de carácter sexual.

Los registros judiciales también indican que la acusada habría enviado mensajes de texto a varios estudiantes varones en los que expresaba interés romántico y sexual, además de compartir detalles explícitos sobre sus preferencias personales.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si Nichols se declaró culpable o inocente de los cargos. Su próxima comparecencia ante la corte está programada para el 29 de junio.

Según People, el sistema escolar del condado de Douglas notificó a los padres de familia sobre la situación un día antes del arresto de la docente.

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"El sistema escolar del condado de Douglas está profundamente preocupado por las acusaciones contra una persona vinculada a una de nuestras escuelas", señaló el distrito en un comunicado citado por la publicación.

Las autoridades educativas indicaron que iniciaron una investigación interna tan pronto tuvieron conocimiento de las denuncias. Actualmente, Nichols ya no aparece en el directorio ni en la página web de la escuela secundaria Alexander.