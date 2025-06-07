Trump activa la Guardia Nacional contra manifestaciones anti-ICE en Los Ángeles y Newson dice que es "provocador”

Video Estalla el caos durante redada de ICE en Paramount, al sur de Los Ángeles

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional de California a pesar de las objeciones del gobernador a Los Ángeles, tras las protestas del sábado que provocaron enfrentamientos entre las autoridades y manifestantes opuestos los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para arrestar inmigrantes indocumentados.

Según informó la Casa Blanca, Trump desplegará a los guardias para "abordar la anarquía que se ha permitido que se propague" en California, aunque las autoridades locales aseguran que ha habido falta de coordinación con las fuerzas federales para prevenir las escenas vividas en las calles.

Este sábado, personal de la patrulla fronteriza con equipo antidisturbios y máscaras de gas montó guardia fuera de un parque industrial en la ciudad de Paramount, lo que convocó a decenas de personas que se oponen a los operativos de ICE en la región.

Los agentes migratorios respondieron arrojando gas lacrimógeno mientras transeúntes y manifestantes se reunían en las divisiones entre carriles y al otro lado de la calle, algunos abucheando a las autoridades mientras grababan los eventos con teléfonos inteligentes.

Horas antes de firmar la orden ejecutiva, en un mensaje en su cuenta de la red Truth, el presidente Donald Trump amenazó al gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de "solucionar el problema (...) de la manera que debe hacerse".

“El Gobierno Federal intervendrá y resolverá el problema, DISTURBIOS Y SAQUEADORES, como debe resolverse” si Newsom y el alcalde de Los Ángeles “no pueden hacer su trabajo, que todos saben que no pueden”, escribió el presidente.

Horas antes, Tom Homan, el llamado 'zar' fronterizo de Trump, dijo a Fox News que el gobierno se está movilizando para desplegar esta noche a la Guardia Nacional en Los Ángeles.

“Vamos a desplegar a la Guardia Nacional esta noche”, declaró a Fox News. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo. Vamos a contrarrestar a esta gente”.

“Pueden protestar cuanto quieran”, añadió. “Tienen sus derechos amparados por la Primera Enmienda, pero si cruzan esa línea de impedimento, si atacan a los agentes o si destruyen la propiedad, serán procesados. Hay tolerancia cero para cruzar esa línea, y eso es lo que mantenemos”.

Newsom: desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles es "provocador"

Newsom respondió con un mensaje en su cuenta X (antes Twiter) asegurando que la "medida es deliberadamente provocativa y solo intensificará las tensiones".

El gobernador afirmó que las autoridades de Los Ángeles pueden acceder a la asistencia policial en cualquier momento y aseguró que usar a la Guardia Nacional para control de manifestaciones "es la misión equivocada y erosionará la confianza pública".

Las autoridades locales achacan la responsabilidad del caos generado a una supuesta falta de coordinación con las agencia federales durante la realización de los operativos.

"Uno de los grandes problemas es la falta de comunicación por parte de las autoridades cuando ocurrió algo así, para que pudiéramos manejar mejor la situación y estar mejor preparados para educar a nuestros residentes", declaró durante una conferencia de prensa en la tarde, Peggy Lemons, la alcaldesa de Paramount, donde se produjeron manifestaciones este sábado.

Con las redadas de la víspera en la región, los habitantes de las comunidades con población inmigrante tienen miedo, afirmó la alcaldesa: "Simplemente están asustados. Y cuando se maneja la situación como parece que se está manejando, no es de extrañar que se desate el caos".

anifestantes frente a cetro de ICE en Los Ángeles

Pese a las protestas del viernes, que resultaron en el arresto de al menos 45 inmigrantes, las autoridades migratorias extendieron su actividad en el área de Los Ángeles el sábado.

Decenas de personas luego se congregaron para protestar afuera de una instalación de detención federal, donde decenas de manifestantes fueron detenidos.

De acuerdo con el diario The New York Times, agentes federales de inmigración llevaron a cabo dos redadas el sábado. Uno de los operativos ocurrió en una tienda Home Depot y el segundo en una instalación empacadora de carne cercana.

Videos de las protestas muestran a agentes federales utilizando granadas de dispersión. Según el Times, los agentes portaban equipos antidisturbios.

Un asambleísta estatal, José Luis Solache Jr., dijo en redes que él había sido impactado por el gas lacrimógeno.

En su cuenta de X, Bilal Essayli, fiscal federal del Distrito Central de California, urgió a la población a no interferir en los operativos federales.

“Las operaciones de las fuerzas del orden federales continúan según lo previsto este fin de semana en el condado de Los Ángeles”, dijo en X. “Cualquiera que obstruya a los agentes federales será arrestado y procesado”.

Los arrestos por parte de las autoridades de inmigración en Los Ángeles se producen mientras el presidente Donald Trump y su gobierno pugnan por cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país.

El viernes, agentes del ICE arrestaron a más de 40 personas mientras ejecutaban órdenes de registro en diferentes lugares, como el exterior de un almacén de ropa donde se produjo un momento de tensión cuando una multitud intentó cerrar el paso a los agentes para evitar que se fueran.

De acuerdo con Essayli, el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, David Huerta, fue arrestado porque "obstaculizó deliberadamente su acceso bloqueando su vehículo" en las protestas de viernes.

Según reportes, el líder sindical resultó herido y detenido mientras protestaba contra los operativos de ICE.

Redadas de ICE son "crueles", condena gobernador de California

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que la manera cómo se había desarrollado la actividad tenía como objetivo “sembrar terror” en la segunda ciudad más grande del país.

Pero en un comunicado emitido el sábado, el director interino del ICE, Todd Lyons, criticó a Bass por la respuesta de la ciudad ante las protestas.

“La alcaldesa Bass se puso del lado del caos y la anarquía sobre la aplicación de la ley”, dijo Lyons en un comunicado. “No se equivoquen, el ICE continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación y arrestando a extranjeros ilegales criminales".

El viernes, el gobernador Newsom también criticó las acciones de ICE en Los Ángeles.

“Las continuas y caóticas redadas federales en toda California para cumplir con una cuota arbitraria de arrestos son tan imprudentes como crueles””, dijo el gobernador en un comunicado.

En redes sociales, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y quien ha abogado por aumentar drásticamente los arrestos de indocumentados, calificó las protestas del viernes como “una insurrección contra las leyes y la soberanía de Estados Unidos”.

