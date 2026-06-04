Criminalización de la inmigración Operación "Ghost Story": una redada en Carolina del Sur deja dos gerentes y 48 empleados detenidos En un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, ejecutaron una redada masiva en la empresa Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville

Video Operativos de ICE golpean turismo en Sevierville, Tennessee

Una redada realizada el pasado miércoles por diferentes fuerzas conjuntas dio como resultado el arresto de dos gerentes y la detención de 48 trabajadores por violaciones a las leyes de inmigración. De acuerdo con la Fiscalía General de Carolina del Sur, la denominada "Operación Ghost Story" es el fruto de una exhaustiva investigación que tomó varios años. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estuvo a cargo de la custodia de los 48 empleados indocumentados.

Los propios gerentes permitían el uso de identidades falsas

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Las acusaciones del Gran Jurado Estatal señalan directamente a dos gerentes de la compañía, identificados como Christopher Douglas Ramey y Sandy Lynn Willis. Según las autoridades, ambos directivos ignoraron deliberadamente su obligación legal de verificar la autenticidad de los documentos de identidad antes de la contratación, facilitando el uso de documentación falsificada dentro de la empresa.

Los implicados enfrentan cargos por recurrir a "vendedores de documentos" para obtener permisos de conducir estatales falsificados, tarjetas de la Seguridad Social de EE. UU. y otras identificaciones apócrifas. Entre los nombres de los imputados revelados por las autoridades se encuentran:

Christopher Douglas Ramey (Gerente)

Sandy Lynn Willis (Gerente)

José Luis Aguilar Mejía (Actualmente prófugo; se busca)

Lázaro Hernández Hernández

Xavier Martínez Adorno

• Zenon Rojas-Cabrera

Las audiencias para fijar la fianza de los gerentes Ramey y Willis se programaron para este jueves ante el juez Heath P. Taylor en el Palacio de Justicia del Condado de Richland.