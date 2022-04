“Si me detuvieron por exceso de velocidad, ¿me negarán la ciudadanía?”. Respondemos tus preguntas de inmigración

¿Me negarán la ciudadanía si tengo una multa por exceso de velocidad? ¿O me infraccionaron por manejar ebrio? ¿Qué ocurre si no paso mi examen de ciudadanía? ¿Tengo más oportunidades si no lo paso a la primera? Respondemos a estas y otras preguntas sobre inmigración que nos llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net.