Director de ICE dice que irá por los 'dreamers' si el Supremo cancela DACA: ¿Pueden ser deportados de forma expedita?

“Esta claro, se trata de la agenda de deportación masiva de (Donald) Trump y la vida de millones”, respondió el grupo activista United We Dream (UWD) a través de su cuenta en la red social Twitter.

Pero Escalante señala que, por una parte, el fallo se espera para finales del verano (junio). “Y por otra no sabemos qué resolverá la corte y dependiendo del dictamen qué camino seguirán los casi 700,000 soñadores protegidos por el programa”.

El litigio

Cuatro meses después de la cancelación, una corte de San Francisco (California) determinó que la cancelación de DACA fue una decisión “caprichosa y arbitraria”, y ordenó que fuera restablecido tal y como se encontraba el 4 de septiembre de 2017, excepto para dreamers que antes no se habían registrado.

Los escenarios

“El primero , si el dreamer protegido por DACA no tiene orden de deportación. En ese caso los fiscales de ICE deberán ubicarlo, iniciar un proceso de deportación y enviarle una Notificación de Comparecencia (NTA) para que asista ante un juez de inmigración”, señala.

Pero Hernández advierte que la agencia federal encargada de las deportaciones tiene sus “prioridades”, y que en muchos casos los dreamers con orden de deportación no tienen crímenes graves que los convierta en deportables. “Sino, no tendrían la protección de DACA”, indica.

Información protegida

Explicó que, cuando se activó el programa, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración prometió que la información de los dreamers sólo será utilizada para los beneficios del programa y que no entregará los datos a ICE para fines de deportación.

“Si eso están haciendo con estas visas, imagínese lo que harán con DACA. No creemos que la información recopilada con un propósito no sea utilizada, en este caso, para deportar personas”, agregó.

Futuro incierto

Gálvez también dijo que “en la mayoría de los casos los dreamers batallarán años para permanecer en el país, no los podrán echar de un día para el otro. Pero sí no me cabe la menor duda que los pondrán en la boca del lobo”.